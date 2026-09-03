RDC: China e India llegan a la cumbre de los BRICS con fuertes tensiones por el liderazgo tecnológico

La próxima cumbre de los BRICS, que reunirá a las principales economías emergentes, estará atravesada por fuertes desafíos geopolíticos y económicos. Para Eleonora Gosman, “esto es lo que parece ser que está ocurriendo en vísperas de la nueva cumbre de los BRICS que se va a realizar en India”.

El encuentro estará condicionado por las diferencias entre China e India, dos de los principales integrantes del bloque. La disputa también alcanza sectores estratégicos como la informática, la inteligencia artificial y la electrónica. El análisis se realizó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

China e India: competencia por los mercados tecnológicos

La disputa entre las dos potencias ya no se limita a cuestiones territoriales, sino que también alcanza sectores estratégicos de la economía mundial. “Esto tiene que ver también con el papel que cada uno de estos dos países tiene respecto de la informática, la inteligencia artificial, la electrónica”, explicó la periodista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ambas potencias buscan consolidar su posición en mercados tecnológicos de enorme importancia. “Muy desarrollada en ambos casos y que pretenden conquistar, de hecho, casi los mismos mercados”, señaló Gosman, aunque aclaró que “China en este momento está más desarrollada”.

Guerras, petróleo e inestabilidad económica

Las tensiones dentro de los BRICS se profundizan además por el escenario bélico internacional. Gosman destacó el impacto de la guerra entre Irán e Israel y del conflicto entre Rusia y Ucrania sobre las economías del bloque y los mercados globales.

“La guerra de Irán, que este también es un problema para los BRICS”, sostuvo la periodista, al remarcar que los conflictos internacionales tienen consecuencias que trascienden las fronteras de los países involucrados.

El precio del petróleo es uno de los principales factores de incertidumbre. “Si hoy hay o no ataques entre Estados Unidos e Irán, o mañana deja de haberlos, y si el precio del petróleo sube, el precio del petróleo baja, todo esto provoca una inestabilidad mundial”, explicó.

Esa volatilidad termina afectando también a los países que integran el bloque. “Esa inestabilidad se traslada también a bloques como el de BRICS”, afirmó Gosman.