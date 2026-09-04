Qué dijo la prensa británica sobre el discurso de Milei sobre Malvinas

Este jueves 3 de septiembre, a la noche, el presidente Javier Milei dio una cadena nacional donde reivindicó la soberanía nacional sobre las islas Malvinas, lo que provocó la reacción de la prensa del Reino Unido, incluyendo medios muy importantes.

Javier Milei dando su conferencia de prensa sobre Malvinas este miércoles

Qué dijeron los medios ingleses sobre las declaraciones de Milei sobre Malvinas

BBC News tituló su nota “El líder argentino amenaza con sancionar a las petroleras y reitera su reclamo sobre las Malvinas”, y, tras sintetizar las principales declaraciones del mandatario argentino, señaló que, en Argentina, ya existe una ley que permite aplicar restricciones a las petroleras que realicen proyectos no autorizados dentro de las islas.

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Luego advirtió la compleja situación que atraviesa el presidente, señalando que el líder libertario "necesita apuntalar el apoyo electoral ante el desplome de su popularidad", señalando que "actualmente languidece en torno al 34%". Y luego remarcó que "falta apenas un año para que afronte unas elecciones presidenciales y un serio desafío por parte de su vicepresidenta, Victoria Villarruel”.

Por su parte, The Guardian tituló su nota “El presidente Javier Milei afirma que los ‘vientos de cambio’ respaldan el reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas” y puso en contexto lo que está ocurriendo, para luego, al igual que BBC News, hablar de una posible intencionalidad política tras las declaraciones del líder de La Libertad Avanza.

El medio inglés indica que "algunos analistas" leyeron el discurso de Milei como un nuevo intento de "crear una ‘cortina de humo’ en el momento de menor popularidad desde que asumió el cargo". Advirtiendo que se calcula que el presidente buscará su reelección en 2027.

The Telegraph prefirió un título más llamativo: “Milei: Argentina ‘prevalecerá’ sobre una Gran Bretaña en decadencia”, y luego citó el discurso del presidente argentino, habló de su vínculo con Donald Trump y citó las últimas declaraciones del referente norteamericano, dando a entender que podría quitarle su apoyo al Reino Unido en el tema Malvinas.

La nota también hizo referencia a los problemas que atraviesa el gobierno de La Libertad Avanza, remarcando que los logros económicos han significado un alto costo para “los argentinos de a pie”.

The Telegraph también habló de las tensiones entre Milei y su vicepresidenta, remarcando que el referente libertario enfrentará, el año que viene “un desafío desde su propio sector de derecha: el de Victoria Villarruel, su vicepresidenta —con quien mantiene una relación distante— y defensora de una postura intransigente respecto a las Malvinas, cuyo padre fue capitán de comandos en la guerra de 1982”.

El Reino Unido le contestó a Milei

Wes Streeting, ministro de Defensa británico, escribió en su cuenta de X: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

Y agregó: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.

HM/DCQ