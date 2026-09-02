Villarruel se alejó de Milei, mejoró su imagen y perdió seguidores: la paradoja digital de la vicepresidenta

La ruptura con Javier Milei le dio a Victoria Villarruel una identidad política más diferenciada, pero no consiguió convertir esa autonomía en mayor peso en las redes sociales. La vicepresidenta atraviesa una situación paradójica: su reputación digital mejoró respecto de los últimos dos años, aunque su comunidad perdió tamaño y capacidad de interacción. El resultado es una presencia que conserva visibilidad y genera conversación, pero que ya no tiene la capacidad de crecimiento que mostró durante el ascenso del espacio libertario.

El fenómeno surge de un análisis de Monitor Digital de Medios y Tendencias sobre la presencia de la titular del Senado en Internet. Durante agosto, Villarruel concentró 31.100 menciones. De ese universo, 41,8% fueron negativas, 31,7% positivas y 26,5% neutrales, por lo que las expresiones desfavorables continúan siendo el componente mayoritario de la conversación en torno a la vicepresidenta.

Villarruel sigue tomando distancia del Gobierno y pide mayor inversión para el campo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, el dato mensual no alcanza para explicar toda la evolución. La comparación con los últimos años muestra que Villarruel mejoró su reputación digital respecto de 2024 y 2025, aunque ese avance no se tradujo en un crecimiento de su comunidad. En otras palabras, consiguió mejorar la consideración dentro de la conversación que la menciona, pero perdió capacidad para sumar nuevas audiencias y fortalecer el vínculo con quienes ya la siguen.

De la expansión libertaria al camino propio

La situación contrasta con el momento de mayor expansión digital de Villarruel. Después de las PASO de 2023, la entonces candidata a vicepresidenta sumó más de 200.000 seguidores en pocos días, un crecimiento cercano al 35%. En ese período llegó a concentrar más del 40% de los respaldos digitales entre las fórmulas vicepresidenciales analizadas, en medio de la fuerte expansión que acompañó a Milei durante la campaña electoral.

Aunque buena parte de ese crecimiento estuvo vinculada al fenómeno libertario, Villarruel también logró construir un perfil propio dentro de la fórmula. Su posterior distanciamiento del Presidente terminó profundizando esa diferenciación. A partir de allí comenzó a tomar posiciones cada vez más alejadas de la Casa Rosada, hasta desembocar en una ruptura política abierta, aunque con algunos períodos de tregua.

El problema es que la autonomía política no tuvo como correlato una nueva etapa de expansión digital. Según el informe, Villarruel perdió cientos de miles de seguidores en Instagram desde su máximo de 2024, mientras que en X permanece prácticamente estancada. A esto se suma una caída en la interacción con su propia comunidad respecto de los primeros meses de la gestión, cuando todavía formaba parte del tándem político que había llegado al Gobierno.

El recorrido deja así una paradoja: la vicepresidenta parece haber ganado autonomía reputacional al diferenciarse de Milei, pero esa autonomía no alcanzó para reconstruir la potencia digital que tuvo durante la campaña de 2023. La conversación sobre ella puede ser menos desfavorable que en años anteriores, pero el universo de personas que la sigue y participa de sus publicaciones es más reducido.

Guillermo Francos cuestionó duramente a Victoria Villarruel y dijo que le debe todo a Milei: "Ella no era nadie, no tenía electorado propio"

Los cruces que mantienen a Villarruel en la conversación

Durante agosto, esa distancia respecto del oficialismo volvió a quedar expuesta en distintos episodios. Uno de ellos se produjo alrededor de Fernando Cerimedo, cuando Villarruel respondió en X a una publicación del consultor cercano al Gobierno en la que defendía a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. "Qué mal que envejeció todo", escribió la vicepresidenta al referirse a aquel mensaje y volvió a marcar sus diferencias con el entorno presidencial.

Días antes, también había protagonizado un cruce con el oficialismo por su decisión de permitir que la senadora Anabel Fernández Sagasti participara de manera virtual de una reunión parlamentaria debido a su embarazo. La autorización generó cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza y volvió a poner en evidencia las diferencias entre Villarruel y el oficialismo, en particular en torno al funcionamiento del Senado.

La tensión escaló luego de que la vicepresidenta expresara públicamente su preocupación por el estado de salud del Presidente. "Me preocupa el estado del Presidente", sostuvo Villarruel al referirse a sus problemas psicológicos. A partir de esas declaraciones, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reclamaron públicamente su renuncia.

Los enfrentamientos contribuyen a mantener a Villarruel dentro de la conversación política, pero mayor exposición no equivale necesariamente a mayor influencia digital. El relevamiento muestra precisamente esa diferencia: la vicepresidenta continúa generando un volumen relevante de menciones y consiguió mejorar su reputación respecto de años anteriores, pero no logró transformar esa visibilidad en una comunidad más grande.

El desafío para Villarruel pasa ahora por convertir la autonomía que construyó frente a Milei en una identidad política capaz de sostenerse por sí misma. Hasta el momento, los datos digitales muestran que avanzó en esa diferenciación, pero no consiguió recuperar la capacidad de sumar seguidores y fortalecer su vínculo con la audiencia que había alcanzado durante el ascenso del libertarismo.