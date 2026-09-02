El Gobierno oficializó a Bertuzzi y Yadarola: jurarán este jueves y quedará completa la Sala I de la Cámara Federal

El Gobierno oficializó este miércoles la designación de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, uno de los tribunales clave de Comodoro Py por el volumen y la relevancia política de los expedientes que llegan a esa instancia. Ambos magistrados prestarán juramento este jueves a las 12, en la sala AMIA, ante el vicepresidente del tribunal a cargo de la presidencia, Eduardo Farah.

Con la ceremonia, la Sala I quedará integrada por Bertuzzi, Yadarola y Mariano Llorens y estará en condiciones de intervenir sobre las apelaciones de algunas de las investigaciones más sensibles que tramitan en los juzgados federales porteños. La Cámara no lleva adelante las investigaciones en primera instancia, pero sus decisiones pueden confirmar, modificar o dejar sin efecto las resoluciones de los jueces que tienen a su cargo esos expedientes.

Los nombramientos quedaron formalizados mediante los decretos 847/2026 y 848/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Los pliegos habían recibido el acuerdo del Senado el 27 de agosto, aunque con diferencias marcadas entre ambos casos: Bertuzzi fue aprobado por 44 votos contra 23, mientras que Yadarola obtuvo 66 votos afirmativos, incluidos los respaldos del bloque kirchnerista.

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Dos recorridos diferentes para llegar a la Cámara Federal

La llegada de ambos jueces tiene antecedentes diferentes. Bertuzzi ya integraba la Cámara Federal porteña, aunque lo hacía de manera provisoria desde 2018. Había llegado a ese tribunal a través de un traslado dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri, cuando pasó desde un tribunal oral.

Ese mecanismo fue posteriormente revisado por la Corte Suprema, que estableció que los jueces trasladados podían permanecer en sus nuevos cargos de manera transitoria hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante los concursos correspondientes. Bertuzzi se presentó entonces al concurso para revalidar su lugar y finalmente obtuvo el aval del Senado para ocuparlo de manera definitiva.

Yadarola, en cambio, llega desde el fuero Penal Económico, donde tiene una trayectoria de casi tres décadas. Ingresó al Poder Judicial en 1997 y desde 2002 pasó por distintos cargos en Comodoro Py. En 2015 asumió como titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, desde donde tuvo bajo su órbita investigaciones de impacto económico y político.

Entre los expedientes que tuvieron movimiento durante su paso por ese juzgado estuvo la investigación por la valija de Guido Antonini Wilson, que Yadarola reactivó junto con otras causas de relevancia. Su traslado a la Cámara Federal implicará, además, el desplazamiento de Leopoldo Bruglia, quien no se presentó al concurso y deberá regresar a su cargo de origen en el Tribunal Oral Federal 4.

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Las causas que podrían llegar a sus manos

Con la integración completa de la Sala I, Bertuzzi, Yadarola y Llorens podrán comenzar a intervenir en las apelaciones que lleguen desde los juzgados federales. Entre los expedientes de mayor exposición se encuentran las investigaciones relacionadas con la criptomoneda Libra, uno de los casos que involucra decisiones y personas vinculadas al Gobierno de Milei.

Una de las primeras cuestiones que deberá resolver el tribunal será la apelación contra la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de apartar como querellantes a un grupo de inversores que se presentaron como damnificados por la presunta estafa. La Sala deberá determinar si confirma o modifica esa resolución.

La Cámara Federal también podría intervenir en otros expedientes de alto impacto a medida que avancen las investigaciones. En otra sala del mismo tribunal tramita la causa ANDIS, en la que se investigan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos y que tiene entre sus principales acusados al extitular del organismo Diego Spagnuolo. Bertuzzi y Yadarola podrían intervenir si alguna de las decisiones de primera instancia llega a la Sala I por vía de apelación.

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La incorporación de los dos magistrados se inscribe además en la política del Gobierno para avanzar con la cobertura de vacantes judiciales. Desde diciembre de 2023, la administración de Milei formalizó cerca de 177 designaciones en distintos cargos de la Justicia.

Pero el movimiento en la Sala I tiene una importancia particular por el lugar que ocupa la Cámara Federal porteña dentro del sistema judicial. Sus integrantes no definen el rumbo inicial de las investigaciones, pero sí tienen la capacidad de revisar las decisiones de los jueces de primera instancia. Con la jura de Bertuzzi y Yadarola, una de las salas que interviene en buena parte d