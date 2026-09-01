La interna del peronismo-kirchnerismo vive horas al rojo vivo por los cruces sobre un tema en el que todos parecían estar en línea: la disputa contra los jueces a quienes, por lo menos hasta ahora, todos les atribuían la conducta del lawfare. El conflicto se da con un elenco ampliado, que incluye a periodistas muy conocidos referenciados con el espacio opositor.

El episodio que desató la pelea ocurrió el jueves pasado, durante la sesión del Senado en la que se trataron los pliegos de 67 candidatos judiciales. Entre ellos estaba Pablo Yadarola, cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y uno de los protagonistas del viaje de 2022 a Lago Escondido junto a referentes del Poder Judicial y del Grupo Clarín.

El dato que hizo estallar la interna fue que todos los senadores de Unión por la Patria votaron a favor de su designación. La decisión llamó fuertamente la atención porque se trata del mismo juez que había sido cuestionado durante años por el peronismo por su participación en aquel viaje y contra quien incluso se había impulsado un pedido de juicio político.

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Ahora, con el respaldo de los senadores peronistas, Yadarola pasará a integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña. Es un tribunal de peso: interviene en segunda instancia en causas sensibles que involucran al actual gobierno de Javier Milei, entre ellas las vinculadas con la ANDIS, el caso $LIBRA y las denuncias contra Manuel Adorni.

El voto de Unión por la Patria no estuvo acompañado por demasiadas explicaciones públicas, aunque se dio por sentado que obedecía algún tipo de estrategia política, tal vez de acercamiento con el Poder Judicial.

Esta "opacidad" abrió la puerta a las interpretaciones. Periodistas, medios y streamers, algunos de ellos vinculados al kicillofismo, comenzaron a cuestionar el respaldo a Yadarola y, en particular, a apuntar contra Cristina Kirchner.

Roberto Navarro, directo: "Orden de Cristina vía Di Tullio"

Uno de los primeros en relacionar directamente la votación con la expresidenta fue Roberto Navarro, el dueño de El Destape. Fue directo: "Orden de Cristina vía Di Tullio", escribió, en referencia a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio.

Navarro profundizó su cuestionamiento en X: "'Hay un cambio de paradigma', dicen. 'Basta de pelear con jueces'. Decir que no te vas a pelear más con jueces como los de Lago Escondido es decir que no vas a confrontar con los que los manejan", sostuvo.

La respuesta de Di Tullio llegó a través de las redes sociales. Un usuario la mencionó al comentar el mensaje de Navarro y la senadora respondió con una frase cargada de ironía e intención: "Volvieron los machos del off! Albricias!". La frase apuntó a quienes dentro del peronismo suelen transmitir críticas o posicionamientos a través de trascendidos. La frase fue interpretada como una respuesta indirecta al sector de Kicillof, a quien el periodista defiende abiertamente.

Pero la senadora cristinista elevó el tono en un posteo propio para sumar a los periodistas de C5N y Radio 10 Gustavo Sylvestre y Fernando Borroni, quienes también habían cuestionado duramente el voto del peronismo en el Senado.

Di Tullio los chicaneó con la relación del canal con Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, también participante del viaje a Lago Escondido. "Me sorprende que algunos periodistas como @Gatosylvestre y @fernandoborroni de @C5N interpreten como 'pactos espurios' decisiones políticas institucionales del Senado cuando tienen al 'protagonista estelar del viaje a Lago Escondido' Marcelo D’Alessandro (...) como su gerente de asuntos institucionales", escribió.

Y agregó: "A no ser que la pauta publicitaria sea más importante que lo que representa (?) el propio medio".

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Borroni, uno de los aludidos, usó su editorial de su programa radial del martes para contestarle. Dijo, en resumen, que Di Tullio lo apuntó porque él no es un "obsecuente de nadie", que la actuación del bloque peronista en el Senado forma parte de prácticas "que se están agotando".

"Hay un sector de la política que durante mucho tiempo representó la confrontación ontra los poderes de turno y decidió dejar de darla. No los juzgo en terminos de si debían o no hacerlo. Es su acción politica. Pero puedo no compartirla", dijo.

"A mí no me votaron, a vos sí", le dijo directamente a Di Tullio, a quien, agregó, respeta como dirigenta "y eso no va a cambiar". Y después, en un juego de mostrar fidelidades dentro del espacio, recordó, por ejemplo, que él fue a visitar al exvicepresidente Amado Boudou y al exministro Julio de Vido cuando estuvieron en la cárcel. Dijo además que Cristina Kirchner pasará a la historia, pero eso no será el caso de los dirigentes que la defienden acríticamente ni tampoco de los periodistas.

En medio de los cruces apareció también Pedro Rosemblat, con una postura "alternativa".

"Uno sabe que atrás de una decisión así Cristina está interviniendo políticamente. No lo hicieron contra su voluntad", blanqueó el conductor de Gelatina. Y planteó que la expresidenta podía estar interviniendo sobre su situación judicial, sobre la disputa con el Gobierno de cara al año próximo o sobre alguna otra cuestión que, dijo, no conoce.

Puso el foco en la contradicción que, a su criterio, aparece entre el voto a Yadarola y el discurso que el kirchnerismo sostuvo durante años contra el Poder Judicial. Pero con "peros".

El problema principal, para él, está en la falta de explicación política.

Pero frente a los señalamientos, evaluó que para los senadores se trató de una situación "compleja".

"Si uno aplica automáticamente la misma vara moral con la que se juzgan los posicionamientos ajenos, tendría que concluir que los senadores peronistas en general y kirchneristas ahora están con el poder judicial que hasta ahora denunciaban como responsable del lawfare, pero evidentemente la cosa no es así", planteó.

El "Gato" Sylvestre pasó en limpio la situación para redoblar su pedido de que el peronismo tenga "un nuevo liderazgo" que surja de una elección interna, y que si no logran concretarla, que "cierren al partido".

Continuará.

LT/ff