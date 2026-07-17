A 32 años del atentado a la AMIA, se realizará el acto central en homenaje a las víctimas

Este viernes se realizará el acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, en homenaje a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas tras el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el barrio porteño de Once.

La ceremonia tendrá lugar frente al edificio ubicado en Pasteur 633 y comenzará a las 9.53, con el tradicional sonido de la sirena que recuerda el momento exacto en el que una bomba destruyó la sede de la institución. Perfil cubrirá el homenaje, que volverá a estar atravesado por el reclamo de memoria, verdad y justicia ante una causa que continúa sin condenas.

Vía libre para el juicio en ausencia en la causa AMIA

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El acto es organizado por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”. La fecha de la conmemoración fue adelantada un día debido a que el aniversario coincide este año con el inicio del Shabat, motivo por el cual se decidió realizar el encuentro el viernes 17 de julio.

A más de tres décadas del atentado, la Justicia argentina continúa investigando uno de los ataques terroristas más graves de la historia del país. La causa fue considerada un delito de lesa humanidad e imprescriptible, pero todavía no cuenta con condenas contra los responsables materiales e intelectuales.

La presencia de Javier Milei y la agenda oficial

El presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial que participará del acto en la sede reconstruida de la mutual judía. La actividad del mandatario está prevista para las 9.45, minutos antes del inicio formal de la ceremonia.

En los últimos días, Milei volvió a referirse al atentado y destacó la importancia de la comunidad judía en la Argentina. “Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina”, afirmó, y sostuvo que los ataques ocurridos contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 “constituyen una marca imborrable en nuestra historia”.

Nuevas intervenciones para mantener viva la memoria

Como parte de las actividades por el aniversario, la AMIA inauguró el mural “Pasteur 9.52”, realizado por el artista visual Lucas Lasnier, conocido como Parbo. La obra recrea la fachada de la histórica sede de la institución tal como se encontraba un minuto antes de la explosión.

El mural, de 5 metros por 8 metros, fue realizado sobre la fachada del edificio reconstruido y está acompañado por fragmentos de piedra que pertenecieron a la construcción original de 1945.

Además, la institución presentó el video “Hoy no podemos perder la memoria”, dirigido por Lucas Fossati y con la voz de Federico D’Elía, una producción que utiliza una versión del popular cántico mundialista “Muchachos” para recordar las historias y proyectos de vida que quedaron truncos tras el ataque.

También continúa la presentación de la obra teatral “La silla vacía”, que reúne testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes del atentado, con dramaturgia de Sol Levinton y la voz en off de Ricardo Darín.

El aniversario reunirá nuevamente a familiares, dirigentes y representantes de distintos sectores de la sociedad en un nuevo pedido de justicia por las víctimas del atentado que marcó la historia argentina.

LB/MSS