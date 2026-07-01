La memoria sigue presente: dirigentes de 14 provincias reclamaron justicia por la AMIA

A 32 años del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más de 50 intendentes provenientes de 14 provincias se congregaron en la institución para renovar el pedido de justicia y suscribir una declaración conjunta. El documento reclama que se ponga fin a la impunidad que permanece desde 1994 y convoca a profundizar las acciones contra el antisemitismo en todo el territorio nacional.

Durante el encuentro, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que el atentado “no fue contra una colectividad, sino contra toda la República Argentina”. Por su parte, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, subrayó que el ataque “nos compete a todos los argentinos”.

Más de medio centenar de jefes comunales se reunieron este miércoles en la sede de la AMIA para exigir justicia por el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, a pocos días de conmemorarse el 32.º aniversario del ataque.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Encuentro Federal por la Memoria reunió a representantes de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Desde la institución señalaron que la convocatoria buscó extender el reclamo de memoria y justicia a todas las regiones del país.

También asistieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien tomó la palabra en representación del Gobierno nacional en reemplazo de Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete de Ministros. Participaron, además, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, y autoridades de comunidades judías de distintos puntos de la Argentina.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

Una declaración conjunta como eje de la jornada

El momento central del encuentro fue la firma de una declaración conjunta por parte de los más de 50 intendentes presentes A través del documento, los dirigentes reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia, la preservación de la memoria de las 85 personas asesinadas y el desarrollo de iniciativas destinadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación basada en valores.

La declaración también promueve medidas concretas para prevenir y combatir el antisemitismo, la xenofobia y cualquier manifestación discriminatoria. Asimismo, remarca que una Justicia independiente y eficiente constituye una condición fundamental para construir una sociedad más equitativa.

“La impunidad no solo afecta a las víctimas y a sus familias. Hiere a toda la Argentina. Es tiempo de saldar esa deuda”, afirmó Mario Lugones. El ministro aseguró, además, que el esclarecimiento de la causa AMIA ocupa un lugar prioritario para el Gobierno nacional.

Jorge Macri, en tanto, valoró la capacidad de la institución para reunir a dirigentes de diferentes espacios políticos alrededor de una causa común. También alertó sobre el avance de los discursos de odio cuando valores como el respeto, la solidaridad y la convivencia comienzan a debilitarse.

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

Armoza: “El atentado a la AMIA nos compete a todos los argentinos”

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, destacó el carácter federal de la convocatoria y la presencia de intendentes provenientes de diferentes provincias. Según explicó, uno de los propósitos del encuentro fue lograr que la dimensión del atentado trascienda las fronteras de la comunidad judía y se convierta en un compromiso asumido por el conjunto de la sociedad.

“Queremos crear un espacio de encuentro para que los intendentes entiendan y transmitan lo que significó el atentado a la AMIA. Debemos construir una sociedad mejor y darle sentido a que esas muertes no hayan sido en vano”, expresó.

Passerini: “La herida sigue abierta”

Daniel Passerini también remarcó la importancia del Encuentro Federal por la Memoria y afirmó que el atentado no estuvo dirigido únicamente contra la comunidad judía, sino contra toda la Nación. “Fue el atentado terrorista más grave de la historia del país y, lamentablemente, sigue impune”, señaló el intendente de Córdoba.

Passerini destacó el trabajo desarrollado por la AMIA y la DAIA para llevar la conmemoración a una dimensión verdaderamente federal mediante la participación de autoridades municipales de distintas provincias.

El jefe comunal cordobés consideró que la presencia de representantes de todo el territorio nacional le otorgó una relevancia especial a la jornada y sostuvo que la Argentina necesita profundizar el federalismo para enfrentar sus principales desafíos.

También explicó que en Córdoba se implementan políticas públicas orientadas a combatir el antisemitismo, la xenofobia y las distintas formas de discriminación. Entre ellas, mencionó programas educativos relacionados con el Holocausto y el terrorismo de Estado. “El mejor legado que puede dejar una tragedia como esta es que el dolor sirva para que en la Argentina no vuelva a pasar nunca más”, manifestó.

Al referirse al papel de la institución, Passerini definió a la AMIA como una organización con un profundo espíritu mutualista y solidario, que brinda asistencia tanto a integrantes de la comunidad judía como a personas que no pertenecen a ella. “La AMIA trabaja con transparencia y cercanía a la gente. Es un ejemplo del compromiso social que desarrolla desde hace décadas”, concluyó.

Homenaje a las 85 víctimas

Antes de la firma de la declaración, se llevó adelante un homenaje en memoria de las 85 víctimas fatales del atentado. La ceremonia incluyó un minuto de silencio, el encendido de 85 velas y una plegaria pronunciada por el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.

Del encendido participaron familiares de las víctimas. También formaron parte del homenaje el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el titular del Vaad Hakehilot de la AMIA, Marcos Cohen.

Como cierre de la jornada, los intendentes recibieron una serigrafía realizada por el artista Martín Ron, creador de “El muro de la memoria”, obra emplazada en el edificio de Pasteur 633.

Todas las autoridades presentes

Del Encuentro Federal por la Memoria participaron también el embajador argentino en Israel, Axel Wanisch; el embajador de Israel en la República Argentina, Eyal Selá; y Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de la provincia de Buenos Aires.

También estuvieron Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño; y Mariano Lomolina, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Ciudad.

La nómina se completó con Jorge Stokland, director nacional del Registro Nacional de Cultos; Gonzalo Adrián, director general de Instrucción de la Policía Federal Argentina; Pilar Bosca Chillida, directora general de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires; Juano Torreiro, director de Culto de la provincia de Buenos Aires; María Teresa Bertotto, subdirectora adjunta de la Secretaría de Coordinación de la Procuración General de la Nación; y Natasha Steimberg, directora general de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.