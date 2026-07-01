El reclamo por la AMIA rompió las fronteras: 50 intendentes sellaron un pacto federal contra la impunidad

El reclamo por el atentado a la AMIA se transformó en un grito de todo el país. A pocos días de cumplirse 32 años del atentado terrorista que sufrió la Argentina, más de 50 intendentes de 14 provincias desembarcaron en la sede de la mutual judía. El objetivo fue uno solo: demostrar que la exigencia de justicia por las 85 víctimas fatales no es un tema exclusivo de los porteños, sino una herida abierta que atraviesa a la sociedad entera.

La cumbre se materializó en la firma de una declaración conjunta que marca un precedente. Los jefes comunales sellaron un compromiso por escrito donde juraron mantener viva la memoria y empujar iniciativas de convivencia democrática en sus propios territorios. El documento funcionó como un escudo contra el olvido y fijó una postura clara para prevenir y erradicar cualquier brote de antisemitismo, xenofobia o discriminación a lo largo y ancho del mapa nacional.

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El peso político de la jornada quedó a la vista con la presencia de altos funcionarios. Ante la ausencia del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Casa Rosada mandó al ministro de Salud, Mario Lugones, como voz oficial del Gobierno. El representante del Poder Ejecutivo dejó un mensaje sin grises y aseguró que el esclarecimiento del ataque es una prioridad absoluta de la gestión. “La impunidad no solo afecta a las víctimas y a sus familias. Hiere a toda la Argentina. Es tiempo de saldar esa deuda”, subrayó.

Por su parte, Jorge Macri ofició de referente local y destacó cómo la causa logra sentar en una misma mesa a dirigentes de distintos colores partidarios. El jefe de Gobierno porteño remarcó que la comunidad judía forma parte innegable de la identidad de Buenos Aires y lanzó una advertencia directa sobre la actualidad. “Los discursos del odio y la intolerancia reaparecen cuando en una sociedad se deterioran valores fundamentales como el respeto, el diálogo, la solidaridad y el bien común”, sentenció.

Más allá de los discursos políticos, el acto tuvo su corazón en el homenaje a los fallecidos. El auditorio enmudeció con un minuto de silencio y se iluminó con el encendido de 85 velas, una por cada vida que se apagó el 18 de julio de 1994. Familiares directos como Hugo Basiglio, Marina Degtiar y Marcelo Alguea fueron los encargados de prender las llamas junto a las autoridades de la AMIA y la DAIA, bajo una plegaria que recitó el Gran Rabino Eliahu Hamra.

Las autoridades de la institución anfitriona aprovecharon la tribuna federal para mandar un mensaje contundente. El director ejecutivo, Daniel Pomerantz, recordó que los terroristas intentaron aniquilar a la mutual pero terminaron cometiendo un crimen contra la Argentina en su totalidad. En esa misma sintonía, el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, valoró el esfuerzo de los intendentes por viajar y les pidió que actúen como embajadores de la memoria para ponerle fin a más de tres décadas de impunidad.

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El detrás de escena del acuerdo y el símbolo de la memoria

La organización de este Encuentro Federal llevó la firma del Vaad Hakehilot, el área de la mutual que se encarga de fortalecer la vida comunitaria judía en el interior del país. Fueron ellos quienes articularon la llegada de los dirigentes bonaerenses, santafesinos, cordobeses, pampeanos y patagónicos, junto a los presidentes de las comunidades provinciales. La declaración que aprobaron también incluyó un punto clave: exigir una Justicia eficaz e independiente como condición innegociable para sanar al país.

Para coronar el pacto, cada uno de los jefes comunales recibió un recuerdo cargado de simbolismo. La AMIA les entregó una serigrafía original creada por el artista Martín Ron. La obra es una réplica a escala de "El muro de la memoria", el inmenso mural que hoy custodia una de las paredes exteriores del histórico edificio reconstruido en la calle Pasteur al 633.

La foto final del encuentro abarcó a un abanico institucional inmenso. Además de los líderes municipales de ciudades clave como Rosario, la ciudad de Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca o Resistencia, el auditorio reunió a figuras diplomáticas de peso como el embajador de Israel, Eyal Selá, y el representante argentino en Tel Aviv, Axel Wanisch. Todos bajo un mismo techo, confirmando que, a 32 años del horror, el reclamo sigue intacto.

TC/ML