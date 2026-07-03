AMIA lanzó un emotivo video a 32 años del atentado: el recuerdo de las 85 víctimas a través de la pasión por la Selección

A pocos días de cumplirse 32 años del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, la institución presentó una nueva campaña audiovisual que busca mantener vivo el reclamo de memoria y justicia. Bajo el lema "Hoy no podemos perder, la memoria", el video utiliza como hilo conductor la canción "Muchachos", convertida en un símbolo de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, para recordar todo aquello que las 85 víctimas fatales no pudieron vivir desde el ataque del 18 de julio de 1994.

La producción fue difundida a través de las redes sociales de la entidad y propone una reflexión sobre el paso del tiempo, la ausencia y las vidas truncadas por el atentado que destruyó la sede de la mutual judía en la calle Pasteur.

En la pieza audiovisual, actores y actrices, muchos de ellos vestidos con la camiseta de la Selección argentina, miran a cámara y relatan una versión adaptada de la popular canción que apela a la memoria colectiva. "En Argentina nacieron. Y alguno en otro lugar. Tierra de Diego y Lionel, al que no llegaron a conocer. De los pibes de Malvinas que, como a ellos, jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. Es difícil de entender. Las finales que perdimos… no las llegaron a ver", expresa uno de los fragmentos más significativos.

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El video pone el foco en cómo las víctimas fueron privadas de compartir algunos de los momentos más importantes que atravesó el país durante las últimas tres décadas, desde las alegrías deportivas hasta los acontecimientos cotidianos que forman parte de la vida de millones de argentinos.

El testimonio de Jennifer Dubin

Uno de los momentos más conmovedores de la producción llega con la aparición de Jennifer Dubin, la única participante que no es actriz. Hija de Norberto Dubin, trabajador del área de Sepelios de AMIA asesinado durante el atentado, Jennifer recuerda la ausencia de su padre durante la final del Mundial de Brasil 2014.

"En la final con los brazucas, tampoco estaba mi papá", afirma frente a cámara.

Jennifer tenía apenas ocho años cuando ocurrió el atentado. Su participación busca poner rostro a una de las tantas historias personales que quedaron marcadas para siempre por el ataque terrorista y recordar que detrás de cada víctima existía una familia, proyectos y una vida que quedó interrumpida de manera violenta.

El mensaje continúa ampliando la mirada sobre las consecuencias humanas del atentado: "Muchachos, chicas, abuelos, niños, a quienes les cortaron cualquier tipo de ilusión. La de ganar la tercera. La de ser campeón mundial".

La letra también hace referencia a figuras que marcaron la historia del fútbol argentino: "Y al Diego en la tierra lo podían ver. Con don Diego y con la Tota. Sin imaginar lo que años después haría Lionel".

El cierre del video está a cargo del actor Federico D'Elía, quien recuerda que "el 18 de julio de 1994, 85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. Se perdieron todo lo que vino después. Y también de acompañarnos esta vez. Por ellos, por ellas, no podemos perder... la memoria".

Desde la institución explicaron que la campaña busca humanizar el recuerdo de las víctimas y reforzar el compromiso colectivo con la memoria y el reclamo de justicia.

"Cuando decimos que hoy no podemos perder la memoria, hablamos de no olvidar que detrás de cada una de las 85 víctimas había una vida, una historia, proyectos, afectos y sueños que fueron brutalmente interrumpidos", señalaron desde AMIA.

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Además, remarcaron que "ellos no pudieron vivir nada de lo que vino después. Nosotros sí. Por eso tenemos la responsabilidad de recordarlos, de transmitir sus historias y de seguir reclamando justicia. La memoria es el puente que los mantiene presentes entre nosotros".

La campaña fue desarrollada por AMIA junto con la agencia From, con dirección de Lucas Fossati, mientras que la producción de audio, sonido y música estuvo a cargo de Bigotes Music.

El acto por los 32 años del atentado se adelantará por el Shabat

Como cada año, AMIA realizará el Acto Central para recordar a las víctimas y renovar el reclamo de justicia por un atentado que continúa impune.

Bajo el mismo lema de la campaña, "Hoy no podemos perder, la memoria", la ceremonia tendrá lugar el viernes 17 de julio, frente a la sede reconstruida de Pasteur 633, ya que el aniversario del atentado coincide este año con Shabat, motivo por el cual la comunidad judía decidió adelantar la conmemoración.

El acto comenzará a las 9:53, la hora exacta en que explotó la bomba que destruyó el edificio en 1994, con el tradicional sonido de la sirena que cada año marca el inicio del homenaje.

Frente al edificio que fue blanco del mayor atentado terrorista de la historia argentina, familiares de las víctimas, sobrevivientes, autoridades y representantes de distintos sectores volverán a reunirse para exigir justicia, denunciar la persistente impunidad de la causa y mantener viva la memoria de las 85 personas asesinadas.