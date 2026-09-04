Sin PASO, el gasto electoral siguió en niveles récord: cuánto costó organizar las elecciones de 2025

Eliminadas las PASO, el Estado realizó en 2025 un solo despliegue electoral a nivel nacional. Sin embargo, esa reducción de las instancias de votación no se tradujo en una baja equivalente del gasto público destinado a la política electoral. Un informe de la Fundación Éforo calculó que el costo alcanzó los $468.083 millones, a valores constantes de 2025, apenas un 3% menos que en 2021, cuando se habían realizado dos jornadas electorales.

El dato expone una particularidad del sistema argentino: reducir la cantidad de elecciones no implica necesariamente una disminución proporcional del gasto. De acuerdo con el estudio, el desembolso de 2025 quedó además muy por encima del registrado antes de la incorporación de las PASO. En las elecciones legislativas de 2009, las últimas de medio término sin primarias, el gasto había sido de $296.967 millones, también expresado a precios de 2025.

El Correo, en el centro del gasto

Uno de los principales factores detrás de esta rigidez aparece en el costo de la logística electoral. El servicio del Correo Argentino demandó $225.113 millones en 2025, el monto más elevado de toda la serie analizada por Éforo.

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El valor incluso superó el promedio registrado en elecciones presidenciales con balotaje, que requieren tres despliegues nacionales. Entre 2015 y 2023, ese costo logístico promedió $190.797 millones. En tanto, en las legislativas de 2017 y 2021, ambas con PASO, el promedio fue de $183.687 millones.

Así, el gasto logístico terminó funcionando como un contrapeso al ahorro producido por la eliminación de las primarias.

El informe señala que el ahorro efectivamente existió, pero se concentró principalmente en las transferencias destinadas a distintos componentes del proceso electoral. Ese rubro, que incluye la impresión de boletas, el operativo de seguridad y aportes extraordinarios de campaña, registró en 2025 una reducción de $129.652 millones respecto de 2023.

Las PASO elevaron el piso del gasto electoral

El estudio reconstruye la evolución del gasto público destinado a los partidos políticos y a la organización de elecciones nacionales entre 2007 y 2026. Para hacer comparables los distintos períodos, los montos fueron llevados a precios constantes de 2025.

Uno de los principales cambios identificados aparece a partir de la implementación de las PASO. Antes de su incorporación, una elección nacional implicaba un único operativo logístico central: las presidenciales de 2007 costaron $284.500 millones y las legislativas de 2009, $296.967 millones.

Desde 2011, la realización de primarias y elecciones generales elevó el piso del gasto electoral por encima de los $440.000 millones. A esto se suma otro factor de fuerte impacto: los balotajes, que obligan a desplegar nuevamente toda la estructura electoral a nivel nacional.

Los mayores registros de la serie corresponden precisamente a años presidenciales con segunda vuelta. En 2015 el gasto llegó a $667.543 millones, mientras que en 2023 alcanzó $574.132 millones. En cambio, en 2019, cuando la elección presidencial se definió en primera vuelta, el gasto fue de $445.012 millones.

Cada vez menos recursos para los partidos

Otro aspecto que destaca el informe es la fuerte caída del financiamiento público destinado al funcionamiento cotidiano de las agrupaciones políticas.

El Fondo Partidario Permanente, utilizado para financiar la actividad ordinaria de los partidos, pasó de $34.999 millones en 2015 a $402 millones en 2025. Para 2026, el Presupuesto contempla inicialmente apenas $354 millones.

De esta manera, el financiamiento público quedó cada vez más concentrado en la organización de los comicios, mientras perdió peso el sostenimiento permanente de las estructuras partidarias. El Fondo representa actualmente menos del 0,1% del gasto destinado a la política electoral.

El debate sobre la transparencia

Para Éforo, los datos muestran que el costo de la política electoral presenta una marcada dificultad para reducirse aun cuando se achica el calendario de votación. La organización de las elecciones mantiene una estructura de gastos fijos y otros componentes que varían según la cantidad de jornadas.

El informe también advierte sobre las dificultades para conocer con precisión el destino de algunos recursos. Dentro de las transferencias conviven diferentes conceptos, mientras que la información disponible tampoco permite una apertura suficientemente detallada de algunos gastos vinculados con la logística electoral.

En ese contexto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, planteó que una mayor transparencia sobre la composición de estos gastos resulta necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar tanto la eficiencia del sistema electoral como las condiciones de competencia entre las distintas fuerzas políticas.

Ficha técnica del informe: Período analizado: 2007-2026. Base de los datos: Presupuesto Abierto y Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía, Ministerio del Interior e INDEC. Metodología: los valores correspondientes a 2007-2025 fueron reexpresados a precios constantes de 2025. El dato de 2026 corresponde al crédito inicial previsto en el Presupuesto Nacional y puede modificarse durante el ejercicio.