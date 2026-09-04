Malvinas no logró despertar interés en las redes y la grieta volvió a dominar la conversación sobre Milei

Dos informes de escucha digital elaborados por las consultoras Monitor Digital y Pulso Research analizaron la conversación pública en redes sociales tras la cadena nacional del Presidente sobre la causa Malvinas. Aunque el mensaje presidencial logró instalar el tema en la agenda pública, el impacto digital general fue acotado en comparación con anteriores transmisiones oficiales. Además, la positividad no acompañó a la gestión con el correr de las horas y la confrontación política partidaria terminó por absorber el debate.

En lo que respecta al volumen de la conversación, el estudio de Monitor Digital, orientado a medir el impacto integral durante la jornada del 3 de septiembre, concluyó que la emisión quedó entre las cadenas nacionales con menor repercusión de la gestión libertaria. Con 36.900 menciones únicas registradas ese día, el evento representó el tercer valor más bajo entre dieciséis transmisiones analizadas, lo que implicó una caída del 60,8% en comparación con la primera cadena de diciembre de 2023 y un retroceso del 31% respecto del promedio histórico del Gobierno.

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Por su parte, el informe de Pulso Research, centrado en la red social X durante el 3 y 4 de septiembre, aportó una mirada sobre el comportamiento en tiempo real. Según sus datos, la cadena disparó un fuerte pico inicial de 7.248 publicaciones sobre Malvinas y política entre las 21:00 y las 24:00 del jueves, alcanzando un volumen en la hora pico que multiplicó por nueve los registros de la jornada anterior. Pese a esa aceleración inicial, ambas consultoras coinciden en que el mensaje no logró sostener la atención ni expandir de forma duradera el alcance digital del Presidente.

La evolución del clima y la polarización digital arrojaron resultados desfavorables para el oficialismo a medida que transcurrieron las horas. Monitor Digital registró un saldo de sentimiento marcadamente negativo al cierre del día, alcanzando un indicador de -67 puntos, con un deterioro acumulado que se reflejó en la frecuencia de términos como crisis, conflicto, disputa y rechazo.

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En tanto, Pulso Research detalló la curva temporal de las posturas, señalando que durante la noche del anuncio el apoyo trepó al 48% frente a un 41% de rechazo y un 10% de escepticismo. Sin embargo, la tendencia se invirtió drásticamente hacia la madrugada y la mañana del viernes, cuando el rechazo pasó a liderar con un 53% frente al 37% de respaldo, dejando un balance general de 47% de rechazo y 43% de apoyo. Este fenómeno también se reflejó en la viralidad, donde la publicación con mayor cantidad de interacciones fue de carácter crítico y cuestionó que las medidas anunciadas se refirieran a proyectos y leyes previas, mientras que las expresiones de apoyo se mantuvieron atomizadas entre cuentas militantes y oficialistas.

La discusión política terminó desplazando a los anuncios técnicos del Gobierno, que incluyeron sanciones al proyecto petrolero Sea Lion, proyectos de ley sobre defensa soberana y esquemas de coordinación entre organismos de inteligencia y Cancillería.

Según Monitor Digital, las referencias de política cotidiana superaron en más de tres veces a las cuestiones internacionales y en siete veces a los temas económicos. En la misma línea, la clasificación de encuadres de Pulso Research mostró que, si bien el eje de soberanía y orgullo nacional fue el más relevante con un 22% de las menciones y un alto grado de apoyo, la conversación se fragmentó rápidamente en tópicos como la grieta partidaria, acusaciones de campaña electoral hacia 2027 y objeciones sobre la dependencia del factor estadounidense. De este modo, el Gobierno logró dominar el debate cuando se discutió la causa nacional o las sanciones petroleras, pero perdió terreno ante las objeciones sobre la efectividad de las medidas y la política exterior.

Milei nacionalista: aún no hemos visto todo

En el plano internacional y diplomático, ambas firmas destacaron la presencia de actores clave en la conversación. Monitor Digital remarcó la sorpresiva visibilidad de Chile entre los términos más asociados, fenómeno derivado de la reunión de Milei con José Antonio Kast en Santiago, donde se ratificaron acuerdos territoriales que terminaron cruzándose con el debate sobre las islas.

En paralelo, la figura de Donald Trump ocupó un espacio central debido a sus recientes dichos sobre la neutralidad de Washington, un factor que, según Pulso Research, concentraba gran parte de la atención previa al discurso pero que luego fue desplazado hacia el eje de la soberanía nacional.

Finalmente, Pulso Research analizó la repercusión en idioma inglés, contabilizando más de cuatro mil publicaciones en las que un 90% de las cuentas provenientes del Reino Unido e Islas Malvinas rechazó de forma unánime el reclamo argentino, concentrando su atención no en la postura de Buenos Aires sino en la eventual decisión que adopte Estados Unidos en el plano geopolítico.

En conclusión, los análisis de Monitor Digital y Pulso Research coinciden en que la cadena nacional permitió situar a Malvinas en el centro de la agenda oficialista. No obstante, el anuncio no logró transformar ese impulso en un acompañamiento digital duradero, siendo rápidamente absorbido por la dinámica de la grieta política y por un sesgo negativo que terminó imponiéndose en las conversaciones de las horas posteriores.

FL/ff