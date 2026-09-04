Dos días después de su afligido renunciamiento al mileísmo, la concejala matancera Leila Gianni transmitió a las autoridades del cuerpo legislativo del distrito que su bloque dejará de llamarse "Alianza Libertad Republicana" para pasar al nombre de "Las Fuerzas del Pueblo", una reversión de "Las Fuerzas del Cielo" a las que apela como salvaguarda el jefe de su ex espacio para rematar sus discursos. A todo esto, el round con Lilia Lemoine que se inició en las horas del anuncio de la salida, sumó un nuevo capítulo, con la intermediación de un personaje que recuperó para el vodevil a otra referenta política, en este caso, externa.

Lu Palavecino, influencer y activista pro Milei autodenominada "paleoleibertaria", terminó hablando de ella misma. Pero en el camino comentó y calificó la deserción de la concejal de La Matanza.

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"El tema Leila Gianni me parece antiguo. Hace 2 años dije que traicionaría a Milei. Ella pertenece a la vieja política, los que se disfrazan del discurso de moda para seguir rascando del Estado", posteó.

Hasta ahí un análisis más o menos standard. Lo sobresaliente llegó después del punto seguido.

"Pasó de ser igual a Mayra Mendoza a disfrazarse de libertaria", añadió. Y firmó: "Específicamente de mí".

"No hablés de merca": Leila Gianni cruzó a Lilia Lemoine tras abandonar La Libertad Avanza

Lo respaldó con documentos gráficos comparativos: En unas fotos, Leila, igual que ella, con una remera blanca; en otras, con una de la Selección Argentina; en otras, las dos con una remera una bordó de "Las Fuerzas del Cielo", y con una bikini parecida en unas más.

Lilia Lemoine y Leila Gianni

El posteo además incluyó el retuit de un mensaje propio de 2024, en el que sostenía que "el verdadero motivo por el que Leila Gianni se hizo libertaria es porque Massa perdió. Una persona que toda la vida fue K y hasta el balotaje militó a los k, o era muy tonta o era cómplice. No hay más opciones".

Entonces apareció Lilia Lemoine. La diputada hizo suya la chicana, y sin necesidad de agregar nada más, retuiteó sumando el emoji del llanto que se usa irónicamemente para indicar que algo da mucha risa, o "ternurita".

Lilia Lemoine se refirió a un video en el que habla de dinero "bajo la mesa" para la campaña

El escape de Leila Gianni del mileísmo

El martes Leila Gianni se fue del partido de Javier Milei. “No me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, explicó al anunciar su salida.

Enseguida se metió en un cruce con la vocera más silvestre del Gobierno, la diputada Lemoine.

Compenetrada con las versiones que señalan que el líder cubano Raúl Castro, podría trasladarse a España por sus graves problemas de salud, Lemoine identificó como "socios del castrochavismo" a "políticos perokukas que compran voluntades con merca".

Hasta ahí, parecido a lo de siemprte. Pero más tarde reforzó: "Hace no mucho una figura de peso explicó como en una provincia compraban votos con droga. Lo cual es LAMENTABLE. Y no hablo de la denuncia de Luis Juez".

En el medio, Lilia recibió un respuesta de Leila. Un reenfoque del tema:

"No hables de merca. Primero la adicción es un tema de salud mental, que miles de argentinos sufren. Segundo, Espert, Villaverde y los que faltan se financiaron a costa de arruinar pibes. Tercero hoy el estado en todos sus niveles no brinda herramientas para tratar esta problemática de las víctimas que consumen sustancias".

Varios usuarios de redes no demoraron en recordarle que con la diputada Lorena Villaverde y el diputado en uso de licencia y candidato frustrado y luego imputado José Luis Espert había convivido mucho tiempo en el mismo espacio político.

Leila Gianni y el cambio de nombre de su bloque: ahora, "Las Fuerzas de Pueblo"

En una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante matancero, Liliana Patricia Yambrún, Gianni avisó sobre el cambio de nombre de su bloque, hasta ahora llamado “Alianza Libertad Republicana”.

"Esta decisión responde a razones de carácter político, institucional y de representación, vinculadas con la necesidad de continuar desarrollando mi labor como concejal desde un espacio que me represente de manera directa las demandas de los vecinos de La Matanza y que permita sostener una agenda propia, con identidad y autonomía", argumentó. Y mencionó la situiación de quienes "atraviesan situaciones de vulnerabilidad y necesitan respuestas del Estado en todos sus niveles".

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