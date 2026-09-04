RDE: Milei endurece su discurso y crecen las dudas sobre las internas del Gobierno

A poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV, prevista para el 8 de noviembre, el Gobierno nacional continúa coordinando con autoridades porteñas, bonaerenses y representantes de la Santa Sede los detalles de la visita. Uno de los puntos todavía en discusión es el lugar elegido para el encuentro del pontífice con los jóvenes.

Entre las alternativas aparecen River, el Parque de la Ciudad y Tecnópolis, mientras existirían diferencias entre el gobierno porteño y el entorno de Karina Milei sobre la organización. En paralelo, se indicó que la Santa Sede prefiere que las principales celebraciones con fieles sean al aire libre y que fue descartada, por ahora, la posibilidad de declarar feriados durante la visita.

El bajo perfil de Santilli y el rol de los gobernadores

En el plano político, Pablo Varela destacó que los gobernadores tuvieron durante los últimos días una presencia menos visible que en semanas anteriores. “Venimos con una predominancia muy importante del Congreso”, explicó, aunque aclaró que los mandatarios provinciales continúan teniendo influencia sobre iniciativas legislativas importantes.

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Varela llamó particularmente la atención sobre Diego Santilli. “El jefe de Gabinete no está siendo de vocero, está con un perfil llamativamente bajo Santilli”, sostuvo.

También mencionó movimientos dentro del empresariado y diferencias en la Unión Industrial Argentina, en una semana en la que las discusiones económicas volvieron a ocupar buena parte de la agenda política.

Las señales de tensión dentro del equipo económico

Varela puso el foco en los últimos movimientos de Luis Caputo, la actividad internacional del equipo económico y los discursos pronunciados por Milei y el ministro de Economía en el foro de Fundación Libertad y Progreso.

A partir de esas intervenciones, el periodista planteó la posibilidad de una diferencia respecto de la intensidad del ajuste. “Me parece que hay una interna fuerte con Toto Caputo”, afirmó, y describió como hipótesis que el ministro podría considerar necesario “abrir un poquito la billetera, algo, flexibilizarnos algo, porque tal vez se empieza a sentir fuerte el ajuste”.

Del otro lado ubicó a Federico Sturzenegger, reiteradamente elogiado por Milei, y al propio Presidente como representantes de una posición más rígida respecto de la continuidad del programa económico.

Milei endurece su mensaje hacia el propio Gobierno

Claudio Mardones coincidió en que las últimas intervenciones presidenciales muestran un tono cada vez más duro. “Ya desde la semana pasada nos venimos encontrando con un presidente Javier Milei cada vez más intransigente en materia discursiva”, afirmó.

Según explicó, algunos integrantes de la administración vuelven a pedir que se diferencie el discurso presidencial de las decisiones efectivas del Gobierno. Sin embargo, Mardones planteó que las palabras de Milei podrían tener como destinatarios también a sus propios funcionarios.

“Algunos creen que este mensaje que reitera y machaca el Presidente se dirige hacia afuera del Gobierno, pero también hacia adentro del Gobierno”, sostuvo. En su interpretación, Milei podría considerar como “traiciones directas y personales” algunos planteos internos que introduzcan matices sobre el rumbo económico.

La oposición vuelve a reunir una mayoría en Diputados

Al mismo tiempo, el Congreso vuelve a representar un frente complejo para el oficialismo. Mardones señaló que distintos bloques opositores lograron reunir 133 votos, cuatro más que los 129 necesarios para impulsar una sesión especial prevista para el 9 de septiembre.

Según su análisis, se trata de otro episodio en el que sectores opositores consiguen articular una mayoría capaz de condicionar la agenda del Gobierno. Entre los temas sensibles aparecen iniciativas relacionadas con el endeudamiento y la emergencia en discapacidad.

El oficialismo habría intentado anticiparse al movimiento legislativo promoviendo previamente el tratamiento de algunos proyectos. La incógnita es si existe una voluntad real de negociación o si se trata de una estrategia destinada a evitar otra derrota parlamentaria.

La duda sobre una posible flexibilización

“¿Está cediendo el Gobierno para tratar de avanzar en alguna solución con el endeudamiento o nos encontramos otra vez con una estrategia discursiva cuando en el fondo el Gobierno no va a ceder nada?”, planteó Mardones.

La pregunta sintetiza un escenario atravesado por dos tensiones simultáneas. Hacia afuera, el oficialismo enfrenta un Congreso donde la oposición logra coordinar mayorías; hacia adentro, aparecen interrogantes sobre cuánto margen existe para introducir modificaciones al programa económico sin entrar en conflicto con Milei.

Mientras se organiza una visita papal que concentrará buena parte de la atención política en noviembre, el Gobierno enfrenta así una discusión más inmediata: hasta dónde sostener la dureza del ajuste y cómo administrar las diferencias internas cuando el Congreso vuelve a desafiar su agenda.