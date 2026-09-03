Lilia contra Marcela (Pagano). Lilia contra Victoria (Villarruel). Leila contra Fernando (Espinoza). Los clásicos cruces cruzados de los tiempos del "mileiato" agregaron una novedad apenas producido el alejamiento de una de las figuras más pintorescas del planeta libertario.

Es de conocimiento público que la dirigente y concejala matancera Leila Gianni se fue del partido de Milei. Sus palabras impactaron como las de una persona repentinamente decepcionada, aunque ella aclaró que lo venía digiriendo. “Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, escribió al anunciar su salida.

A nada del renunciamiento partidario, se metió en un cruce con la vocera más silvestre del Gobierno, tan "boxeadora" de las redes como ella, la diputada nacional Lilia Lemoine.

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Para Lemoine "sería gravísimo que te rompan las piernas" por una deuda, pero "no está pasando, afortunadamente"

Compenetrada con las versiones que señalan que el líder cubano Raúl Castro, podría trasladarse a España por sus graves problemas de salud ("Pero y los médicos cubanos y la maravillosa salud en Cuba y coso? Alguien de la izquierda que me explique?", chicaneó al respecto), Lemoine identificó como "socios del castrochavismo" a "políticos perokukas que compran voluntades con merca".

Más tarde, reforzó: "Hace no mucho una figura de peso explicó como en una provincia compraban votos con droga. Lo cual es LAMENTABLE. Y no hablo de la denuncia de Luis Juez".

En el medio, Lilia recibió un respuesta de Leila. Un reenfoque del tema, se diría:

"No hables de merca. Primero la adicción es un tema de salud mental, que miles de argentinos sufren. Segundo, Espert, Villaverde y los que faltan se financiaron a costa de arruinar pibes. Tercero hoy el estado en todos sus niveles no brinda herramientas para tratar esta problemática de las víctimas que consumen sustancias".

Lógicamente, varios usuarios de redes no tardaron en refregarle que con la diputada Lorena Villaverde y el diputado en uso de licencia y candidato frustrado y luego imputado José Luis Espert convivió mucho tiempo en el mismo espacio político.

Mientras tanto, Graciela Travaglini, una docente e influencer libertaria con fuerte volumen de seguidores en Tik Tok, la interpeló de esta forma: "Dejaste de ser una persona grata Leila.....o el resultado esperado".

Leila eligió responder ese comentario: "Graciela y vos apañando a la corrupcion y mafias en matanza con Lla que serías? No tenes idea de lo que pasa en la cuarta provincia." El tuit está citado textual.

Maslatón y su agradecimiento

Para cerrar, otro influencer de buen alcance, "saludó" a la dirigente matancera en las horas de su drástica decisión: "Gracias, Leila, por hacer de la política una actividad tan divertida", apuntó el abogado y financista Carlos Maslatón.

Leila Gianni, con su alto perfil alimentado por sus provocativos videos y posteos en redes, anunció este miércoles su renuncia a La Libertad Avanza y abrió un nuevo capítulo en su particular recorrido político. Al comunicar su salida, cuestionó tanto el rumbo del Gobierno de Javier Milei como el funcionamiento interno del espacio al que hasta ahora pertenecía.

El video de Leila Gianni en La Matanza que se volvió viral: "Cachundeo"

Gianni comenzó su carrera durante el kirchnerismo, participó de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández y terminó convirtiéndose en una de las voces más salientes del gobierno de Javier Milei.

En octubre de 2024 dejó el cargo que tenía en el Ministerio de Capital Humano. Su explicación fue que quería dedicarse a la política territorial y llevar la disputa libertaria a La Matanza, su distrito.

Durante su campaña para concejala, recorrió barrios, realizó videos para redes sociales y apuntó directamente contra el intendente Fernando Espinoza. Y siguió haciéndolo ya electa.

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