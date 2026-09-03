Diego Gvirtz: "Cristina nunca me perdono la entrevista a Beatriz Sarlo en 678"

Tras varios años alejado de la discusión pública, el exproductor televisivo Diego Gvirtz repareció en los medios para repasar los entretelones de 678, su vínculo con el poder político y la escena mediática actual. En sus declaraciones a El Destape, ubicó la histórica visita de Beatriz Sarlo a los estudios del programa en mayo de 2011 como el punto de inflexión definitivo en su relación con el kirchnerismo, asegurando que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner se enteró antes de la salida al aire y que “no me lo perdonó nunca”.

Aquel debate de mayo de 2011 —motivado por la publicación del libro La audacia y el cálculo— enfrentó a la intelectual con los cinco panelistas habituales del ciclo, el titular de la AFSCA Gabriel Mariotto y el filósofo Ricardo Forster. En su primera intervención sobre un informe acerca del movimiento de "los indignados" en España, Sarlo cuestionó la lógica de edición del programa al señalar: “Es un recorte, faltan las fuentes, se repite el mismo mensaje, está tan fraccionada la información que es difícil entender lo que pasa”.

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El cruce más álgido de la noche se produjo cuando el periodista Orlando Barone planteó las limitaciones de trabajar en medios privados: “A veces, trabajar en un canal oficial como éste permite algún tipo de concesión. Uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad...”. La respuesta de la escritora fue inmediata y tajante: “Conmigo no, Barone, conmigo no. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, aguantaste hasta donde pudiste. Llamá a alguien de Clarín, yo soy una columnista de La Nación y trabajo tres veces por semana en radio Mitre, no voy a responder por ese medio”, agregando luego sobre el caso Noble que los “análisis de ADN tienen que ser hechos”.

Gvirtz diferenció esa etapa inicial del programa —a la que defendió por plantear discusiones tabú y aceptar la crítica— de su tramo final, reconociendo que la producción terminó siendo intervenida: “Pusieron a Juan Manuel Abal Medina a controlarme. Era un jefe de Gabinete para controlarme. No me dejaba hacer nada. Era imposible moverse”. Sobre el cierre de su etapa al frente de Pensado Para Televisión (PPT), explicó que la exigencia de venta “vino más de la política” y resumió: “Me pidieron que venda y vendí”.

En relación con sus primeros contactos con el oficialismo, recordó: “Néstor me llamó un día. Quería saber cómo funcionaban los medios. Yo fui, le di mi visión, fui a la Quinta de Olivos”. Asimismo, analizó cómo el rating puede moldear la opinión pública e influir en la construcción de líderes políticos: “Te traigo a vos, me das 30 puntos todos los días y te convierto en presidente”.

Lo mejor de Beatriz Sarlo en 6,7,8

Consultado sobre las nuevas figuras de la comunicación de derecha como Fernando Cerimedo o el Gordo Dan, señaló: “No los conozco tanto. A Cerimedo lo conozco de nombre, el Gordo Dan, qué sé yo, pero no los consumo”. No obstante, consideró posible volver a impulsar un proyecto con peso político “bastante parecido, con disenso”, criticando la tentación de los gobiernos de monopolizar el relato: “Todos los gobiernos arrancan con esa lógica y después se terminan radicalizando. Cuando todos pensamos lo mismo no sirve”. Finalmente, descartó un regreso de inmediato a la producción audiovisual: “Por ahora no. Necesito la guita, la guita no la tengo”.

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