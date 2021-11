Liberaron a Diego Gvirtz tras dos días preso: "Si denuncian algo que es falso, hay un delito"

La Justicia liberó a Diego Gvirtz, el creador de 678, quien el miércoles 25 había sido detenido, acusado de robar la camioneta Honda WR-V de Claudia Leticia Faena, hermana de Alan Faena. La jueza Vanesa Peluffo del juzgado de Instrucción N° 1 fue quien ordenó la liberación del productor. Esta noticia trascendió desde la comisaría Vecinal 1E, en donde el hombre permaneció detenido durante 36 horas.

Detienen a Diego Gvirtz, acusado de robarle la camioneta a la hermana de Alan Faena

En conversación con varios medios, Gvirtz contó que se vio sorprendido por la situación y afirmó que se trató de una denuncia sobre un robo que no existió. Luego de pasar dos días detenido en la comisaría, el productor manifestó que piensa iniciar acciones legales y aseveró que los que lo denunciaron "cometieron un delito".

“¿Cómo va a haber un robo si le devuelvo el auto? No hay robo. Hay un delito sí, por parte de quienes me denunciaron. Estuve preso dos días y para mí cada minuto cuenta (...) Hablaré con mis abogados para ver a quién se le realiza una denuncia. Hay responsables de que yo haya estado acá preso dos días”, sostuvo el productor.

El mundo de Alan Faena puertas adentro

Gvirtz afirmó en diálogo con Facundo Pastor en A24: "Yo estaba hospedado en el Hotel Faena, con un auto de alquiler, y el portero me da la llave del auto que, suponía, tenía en alquiler. Me subo al auto, voy a mi casa y después estaba yendo para el Four Seasons. Me llama Viviana Favaloro y me pregunta si le robé el auto a Claudia Faena. Viviana trabajó conmigo por 20 años, me conoce perfectamente. Claudia le pregunta a Viviana, ella me llama a mi, y yo le dije que, si era de ella, se lo llevaba al Four Seasons. Y es lo que hice, nunca robé nada".

Quién es Claudia Faena, la mujer que denunció a Diego Gvirtz por el robo de su auto

"Si alguien denuncia algo que es falso, hay un delito (...) A mi me generan un daño claro y permanente. Son dos personas que me conocen mucho y que saben que no robo autos. Hubo mala fe porque había conocimiento de quien era yo y que lo aclaré. Evidentemente me quisieron hacer un daño personal", añadió.

El productor sostuvo que los problemas debieron estar conectados con lo empresarial: "Conseguí gente que trabajaba mejor y hubo un conflicto. Yo no había pedido un auto determinado, solo pedí un auto. Con que me lleve al lugar de destino, estaba bien. De hecho no se ni siquiera el auto que dicen que me robé. Voy a ir a la justicia y que decida si tengo razón o no", cerró.

