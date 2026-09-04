Luego de su cadena nacional sobre Malvinas, Milei aumentó el presupuesto para Defensa

A través del DNU 867/2026, publicado la madrugada de este viernes 4 de septiembre, el Gobierno oficializó el incremento del presupuesto para el Ministerio de Defensa. La medida se tomó luego de que el presidente Javier Milei diera una cadena nacional hablando sobre Malvinas, anticipando este aumento.

Este Decreto de Necesidad y Urgencia modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, remarcando que el objetivo es "dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

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Luego se advierte que, “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el ESTADO NACIONAL”.

A continuación, se detalla que es “necesario modificar el presupuesto correspondiente al MINISTERIO DE DEFENSA para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento, con el fin de contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones inherentes a la Defensa Nacional”.

También se indica que “corresponde incrementar el presupuesto de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la VICEJEFATURA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, relacionado con los proyectos y actividades que desarrolla”.

Los puntos más importantes de la cadena nacional de Milei sobre Malvinas.

En su cadena nacional, el presidente Javier Milei volvió a ratificar que “las Malvinas son argentinas”, para luego advertir: “Desplegaremos todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía”.

A continuación, anunció que el Gobierno endurecerá las sanciones y penas contra todas las empresas que desarrollen actividades en Malvinas sin autorización argentina.

El presidente Javier Milei dando su cadena nacional sobre Malvinas

En ese punto, destacó el trabajo realizado por la Cancillería, revelando que “ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”.

Finalmente, anunció que el Gobierno destinará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, palabras que luego se vieron reflejadas en el DNU 867/2026.