El presidente Javier Milei finaliza la semana visitando por primera vez la provincia de Misiones, para cerrar la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Puerto Iguazú.

Bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento”, el encuentro que reúne líderes del ámbito político, ministros, gobernadores, economistas y referentes del sector empresario y financiero debate sobre “cómo generar una competitividad sostenida” en el país.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, el objetivo del evento es analizar los desafíos macroeconómicos actuales, las inversiones necesarias y las reformas para consolidar la economía nacional.

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Además de la presencia de los organizadores Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y Ezequiel Mirazón, titular del comité organizador, confirmaron su asistencia los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

"Tractorazo" ante la llegada de Milei a Misiones

La visita del Presidente a Misiones fue recibida por una protesta de productores y trabajadores de las economías regionales, principalmente de la localidad de Andresito, que realizarán un “tractorazo yerbatero” y se movilizaron en camiones, camionetas y tractores hacia Puerto Iguazú.

El reclamo principal está relacionado con la crisis de rentabilidad del sector, luego de la desregulación económica; en ese contexto, exigen que se le devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la capacidad de fijar precios mínimos de resguardo.

Paralelamente, el Partido Justicialista (PJ) de Misiones emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a la visita presidencial. En la misma línea, criticó la paralización de la obra pública y el impacto de las políticas económicas nacionales en las familias misioneras.

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