Gustavo Valdés, sobre una posible alianza: "Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza"

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Gustavo Valdés, analizó el escenario político e institucional con miras a los próximos turnos electorales. Durante sus declaraciones, el dirigente radical confirmó que actualmente no existen canales de negociación política abiertos con La Libertad Avanza, aunque admitió un matiz diferente en el vínculo con la Casa Rosada a partir de los recientes cambios en el gabinete nacional.

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"Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo", puntualizó Gustavo Valdés.

Asimismo, el referente de la UCR remarcó que las decisiones alianzistas se tomarán en función de la renovación parlamentaria y la puja por las bancas nacionales en 2027.

Renovación en el Senado y el debate entre federalismo y centralismo

En su análisis hacia el compromiso electoral de 2027, el legislador provincial hizo especial hincapié en la importancia de la representación en el Congreso de la Nación, donde se disputarán bancas en el Senado. Para el titular del radicalismo correntino, la conformación de la Cámara alta define el margen de autonomía de las provincias frente al Poder Ejecutivo central.

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"Eso es importante, es una definición, porque hoy el anclaje del Gobierno nacional tenía que ver con los senadores nacionales. Si tiene senadores propios es una cosa, y si tiene senadores que respondan a los intereses de la provincia de Corrientes es otra cosa: es la vieja discusión del federalismo versus el centralismo", argumentó Gustavo Valdés al programa Punto de Vista.

En ese marco de construcciones regionales, adelantó que viajará a Santa Fe para mantener un encuentro de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Duras críticas al kirchnerismo y balance de la gestión económica

Por otra parte, el presidente de la UCR cuestionó con dureza la herencia económica del gobierno anterior, recordando los índices inflacionarios registrados durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa.

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"Teníamos una inflación del 20 % mensual, el Estado se comenzaba a tornar absolutamente incontrolable, ingobernable, no había referencia de precios ni de plata. Hoy tenés dificultades, pero tenés un camino", contrapuso.

Para finalizar, el senador dejó marcada la posición doctrinaria del oficialismo provincial respecto del mapa político nacional: "No queremos volver al kirchnerismo, el kirchnerismo le hizo mucho mal a la República Argentina y fue muy duro", sentenció Gustavo Valdés.