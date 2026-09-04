Cuándo cobran los programas provinciales: el Gobierno confirmó el cronograma de septiembre

El Gobierno del Chaco confirmó el cronograma de pagos de septiembre para beneficiarios de distintos programas provinciales, con acreditaciones que se realizarán entre el martes 8 y el miércoles 16 de septiembre.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el dinero será depositado directamente en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y podrá utilizarse mediante los canales electrónicos habilitados por la entidad.

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El cronograma completo

El primer pago está previsto para el martes 8 de septiembre, cuando se acreditarán los fondos correspondientes al programa Expertos, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

La segunda fecha será el lunes 14 de septiembre. Ese día cobrarán los beneficiarios de Becas Más Salud, perteneciente al Ministerio de Salud, y de Becas Más Gobierno, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.

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Finalmente, el miércoles 16 de septiembre se efectuarán los pagos de:

Programa Más Desarrollo .

. Programa de Reconversión Laboral Canillitas , del Ministerio de Desarrollo Humano.

, del Ministerio de Desarrollo Humano. Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Desde Hacienda señalaron que la distribución de las acreditaciones en diferentes jornadas busca ordenar el esquema de pagos y evitar concentraciones innecesarias.

Una vez depositados, los fondos estarán disponibles a través de los diferentes servicios electrónicos del Nuevo Banco del Chaco, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales