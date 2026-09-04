Capitanich cruzó a Milei por Malvinas y advirtió sobre “oportunismo” electoral

El senador nacional por Chaco Jorge Capitanich respondió a la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas y planteó fuertes reparos sobre varios de los anuncios realizados por el Presidente. Si bien ratificó que la recuperación de la soberanía constituye una causa “permanente e irrenunciable”, cuestionó el momento elegido por el Gobierno y advirtió que el reclamo argentino no debe convertirse en una herramienta de coyuntura política.

“La recuperación plena de la soberanía sobre las Islas es un mandato constitucional y una causa permanente e irrenunciable que pertenece a todo el pueblo argentino por sobre cualquier gobierno y signo político”, sostuvo Capitanich en un documento difundido desde su oficina en el Senado. En ese marco, advirtió que Malvinas “no puede ni debe administrarse como un recurso discursivo y oportunista de coyuntura”.

El pronunciamiento llegó después de que Milei anunciara la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, nuevas medidas contra las compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

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Capitanich cuestionó las sanciones anunciadas por Milei

Uno de los principales cuestionamientos del exgobernador chaqueño estuvo dirigido al endurecimiento de las sanciones contra las empresas que operan en Malvinas sin autorización argentina. Según planteó, varias de esas herramientas ya están contempladas en la legislación vigente, particularmente en las leyes 26.659 y 26.915.

Capitanich señaló que esta última norma incorporó hace más de una década sanciones que pueden alcanzar penas de prisión de hasta 15 años y recordó que las compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion ya habían sido sancionadas anteriormente. Por eso, reprochó al Ejecutivo no haber utilizado durante su gestión los instrumentos disponibles.

“No se puede presentar como epopeya el cumplimiento tardío de una ley que el propio Gobierno tenía la obligación de hacer cumplir desde el primer día”, afirmó. Además, vinculó los anuncios con el calendario electoral de 2027 y sostuvo que llegan después de las señales dadas por Navitas Petroleum para avanzar con el proyecto hidrocarburífero.

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El senador también marcó una contradicción entre el nuevo discurso presidencial y las anteriores expresiones de Milei sobre Margaret Thatcher y la cuestión Malvinas. Capitanich cuestionó la admiración manifestada públicamente por el mandatario hacia la ex primera ministra británica y reclamó “coherencia y una política exterior firme” en la estrategia argentina.

La base naval y el financiamiento de Defensa

Otro de los puntos centrales de la respuesta estuvo relacionado con la base naval integrada en Tierra del Fuego anunciada por el Presidente. Capitanich sostuvo que se trata de una obra iniciada durante la gestión anterior y puso en duda la capacidad financiera del actual Gobierno para llevarla adelante.

En ese sentido, cuestionó los recortes sobre el presupuesto militar y afirmó que el Presupuesto 2026 eliminó la principal fuente de financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

“No hay soberanía efectiva sin inversión sostenida y planificada. Un DNU no reemplaza años de desfinanciamiento ni garantiza que la base se termine y se mantenga en condiciones necesarias para operar”, sostuvo el senador.

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Rechazo a las facultades extraordinarias

Capitanich reservó su crítica más institucional para el anunciado Consejo de Seguridad Nacional. Según manifestó, sería “absolutamente imprudente” concentrar bajo control directo del Poder Ejecutivo atribuciones vinculadas con Defensa, Economía e Inteligencia.

“El Congreso no puede abdicar de su rol de control ni permitir que la bandera de la soberanía sea el vehículo para ampliar el poder de un Gobierno que ya ha hecho de los decretos de necesidad y urgencia una costumbre”, señaló.

Y sintetizó su posición con una definición política: “La defensa de Malvinas no necesita más poder concentrado: necesita política de Estado, presupuesto y consensos”.

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Finalmente, el senador anticipó que esperará el ingreso de los proyectos anunciados por Milei al Congreso para analizarlos y aseguró que su postura estará guiada por la defensa de la soberanía con “recursos” e “instituciones fuertes”.

“No seremos funcionales ni a voluntades extranjeras ni a campañas electorales”, concluyó Capitanich, antes de reafirmar que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas. Por historia y por derecho”.