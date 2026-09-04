Salud y Seguridad formalizaron un protocolo de actuación ante casos de suicidio en el puente Chaco-Corrientes

Los ministerios de Salud Pública y de Seguridad de Corrientes formalizaron la rúbrica del "Protocolo de Intervención y Asistencia a Personas con Conducta Suicida", un esquema operativo destinado a estandarizar los procedimientos de contención y emergencia en el puente interprovincial General Manuel Belgrano.

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La firma estuvo encabezada por los ministros Emilio Lanari (Salud Pública) y Adán Gaya (Seguridad). El acuerdo institucional busca articular la labor preventiva que se ejecuta en el viaducto, unificando criterios de detección, contención, rescate, traslado y derivación bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

Estructura operativa y articulación interinstitucional

El marco de actuación involucra de forma directa al personal policial de distintas dependencias, agentes del sistema de emergencias sanitarias DES 107 y a los voluntarios de la organización civil "Los Ángeles del Puente", quienes efectúan tareas de vigilancia y acompañamiento preventivo en la vía interprovincial.

Para garantizar la cobertura técnica de los profesionales que actúan como primeros respondedores, en junio se puso en marcha un programa de capacitación en primeros auxilios psicológicos dirigido a la Policía Vial, Turística y de comisarías urbanas, enfocado en el abordaje primario de situaciones de crisis.

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Ruta de derivación hospitalaria

El esquema aprobado establece un criterio estricto de traslado hacia los centros de salud de la capital según la franja etaria y condición del paciente:

Población pediátrica: Hospital "Juan Pablo II".

Atención general de salud mental: Hospital "San Francisco de Asís" y Hospital de Campaña "Escuela Hogar".

Mujeres embarazadas: Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal".

(Ante situaciones de crisis o requerimiento de contención profesional, se encuentran operativas las líneas gratuitas de atención 107, 911 y 135).