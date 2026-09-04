El Senado aprobó la indemnización a productores por ataques de pumas y yaguaretés en Corrientes

La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que crea el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos. La iniciativa, impulsada por Sergio Flinta, Gustavo Valdés, Noel Breard, Henry Fick, Francisco Osella y otros legisladores, establece una herramienta de resguardo para la fauna autóctona que contempla además la compensación económica ante pérdidas en la actividad ganadera.

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El senador Sergio Flinta aclaró durante el recinto que, ante las denuncias por depredación de yaguaretés y pumas sobre el ganado local, la Provincia asumirá la potestad regulatoria de la flora y fauna para saldar el impacto económico. La norma estipula que el Estado provincial indemnizará a los productores perjudicados en un plazo máximo de 30 días posteriores a la denuncia.

Para operativizar las liquidaciones y auditar los casos, se constituirá un comité de evaluación integrado por fuerzas de seguridad y organismos del Estado.

Aprobación de pliegos y trámites en la Justicia

En el área de designaciones judiciales para la provincia, el Poder Ejecutivo avanzó con la audiencia pública de Eugenio Ramón Balbastro para desempeñarse como Juez del Tribunal de Revisión de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad capital.

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Asimismo, los legisladores brindaron luz verde a los pliegos de Waldo Raúl Ojeda Álvarez como Juez Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial en Paso de los Libres, y de Gladis Julia Aguirre como Asesora de Menores e Incapaces de la Primera Circunscripción en la localidad de Saladas. Ambos profesionales habían cumplimentado la instancia de audiencia pública el pasado 20 de agosto.

Proyectos en estudio y resoluciones de comisión

Durante el trabajo legislativo ingresaron diferentes expedientes a las comisiones permanentes:

Legislación y Asuntos Constitucionales: Recibió la propuesta de la senadora Lértora para la supresión de tratamientos honoríficos en el sector público, junto a la adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 20561 para fijar el 10 de junio como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico.

Salud Pública: Tratará la iniciativa de la senadora Quintana para instituir la "Semana Provincial de Concientización y Acción sobre la Parálisis Cerebral" (del 1 al 7 de octubre de cada año) y el Programa Provincial de Capacitación y Concientización sobre la Epilepsia enviado desde Diputados.

Educación y Cultura: Analizará la declaración de Monumento Histórico para el edificio "Casa Manos Correntinas" en Mercedes, la señalización conmemorativa de Héroes de Malvinas y la declaración de Fiesta Provincial para la Muestra de la Artesanía "Arandú Pó" de Empedrado.

Intereses legislativos y distinción académica

El cuerpo parlamentario declaró de interés provincial diversas iniciativas socioculturales, entre las que destacan el IVº Congreso Nacional e Internacional Belgraniano, las XXXVII Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria, la 42º Fiesta Provincial del Agricultor en Carolina, el 86º Aniversario de Riachuelo, el Encuentro de Autos Antiguos en Monte Caseros y el concierto a beneficio del Instituto Oncológico "Papa Francisco" junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia. A su vez, se reconoció la trayectoria comunitaria de Doña Juana Rodríguez mediante la distinción Libertador General San Martín.

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Hacia el cierre del encuentro, el vicegobernador Braillard Poccard otorgó la distinción "Joven Honorable" a Lucía Mórtola, estudiante de sexto año de la carrera de Bioquímica en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La joven cuenta con un promedio de 9,66 —el más elevado de su cohorte— y se desempeña como becaria en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas (LIBIM-UNNE), donde participa de investigaciones abocadas al estudio de la inflamación en el cáncer colorrectal. La sesión finalizó con la presencia en las bancas de alumnos de las escuelas Portuaria y Regional a través del programa Senado Joven.