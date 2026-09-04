“Te vamos a plantar droga”: investigan a policías de Chaco acusados de quitar un auto y montar un operativo

Un procedimiento que había sido presentado como un exitoso secuestro policial quedó envuelto en una grave investigación penal en Resistencia. Dos efectivos de la Comisaría Undécima son investigados ante la sospecha de que un Volkswagen Gol Trend no habría sido hallado tras una persecución, como se informó oficialmente, sino que habría sido obtenido un día antes mediante amenazas contra un hombre dedicado a la compraventa de vehículos.

La acusación es particularmente delicada porque pone en discusión no sólo la manera en que el automóvil llegó a manos de los agentes, sino también si el operativo difundido el 26 de agosto ocurrió realmente en las condiciones descriptas por la propia Policía. Mientras la Fiscalía de Investigación Penal N°10, a cargo de Liliana Irala, avanza con la producción de pruebas, el Órgano de Control Institucional (OCI) dispuso la suspensión preventiva de los efectivos señalados.

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“Te vamos a plantar droga”

La causa comenzó a tomar otra dimensión cuando el denunciante aseguró haber reconocido en las noticias el mismo vehículo que, según su versión, policías le habían quitado el día anterior.

El hombre sostuvo que fue intimidado para entregar el Gol Trend y denunció haber recibido una amenaza de extrema gravedad: “Sabemos que estás en la mala, te vamos a plantar droga”. Según su relato, ante esa situación terminó entregando el automóvil.

Ahora, una de las principales tareas de los investigadores será establecer qué ocurrió durante esas horas previas al procedimiento oficial, quiénes participaron del supuesto encuentro con el denunciante y bajo qué circunstancias el vehículo terminó en poder de la Policía. También se busca precisar si los agentes investigados vestían uniforme o se encontraban de civil al momento del episodio denunciado.

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La versión oficial que quedó bajo la lupa

El parte policial difundido el 26 de agosto describía una secuencia completamente diferente. Según aquella información, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Undécima realizaban tareas en la zona de avenida Marconi y calle Bariloche cuando detectaron un automóvil blanco que circulaba a gran velocidad junto a una motocicleta tipo cross.

La versión sostenía que ambos vehículos aceleraron al advertir la presencia policial y que comenzó una persecución de unos 200 metros. En ese contexto, el conductor del Gol Trend habría intentado escapar, perdido el control y terminado dentro de una zanja, entre pastizales.

Siempre de acuerdo con aquel comunicado, el automovilista abandonó el vehículo y escapó en la motocicleta que lo acompañaba. Uno de los agentes habría iniciado una persecución en moto, pero sufrió una caída cuando intentó esquivar un camión estacionado.

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La investigación sobre la actuación policial no elimina otro dato relevante: el automóvil presentaba serias irregularidades en su identificación. Las verificaciones determinaron que tanto el número de motor como el de chasis tenían grabados que no correspondían a los originales de fábrica. La chapa patente tampoco contaba con las medidas de seguridad habituales y los investigadores estimaron que podía tratarse de un vehículo “mellizo”.

Durante el procedimiento también intervino el Departamento Canes para buscar posibles estupefacientes en el interior del automóvil. El resultado fue negativo. Esas anomalías forman parte del expediente relacionado con el vehículo, pero no responden al interrogante central que abrió la nueva denuncia: si los policías obtuvieron el auto de manera legal y si la persecución posteriormente informada ocurrió realmente.

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Allanamientos y posibles imputaciones

La Fiscalía N°10 mantiene el expediente bajo investigación y durante este jueves se realizaron allanamientos vinculados con la causa. Las medidas buscan reunir elementos que permitan reconstruir con precisión cómo llegó el Gol Trend a manos policiales y determinar la intervención de cada uno de los agentes señalados.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, podrían producirse novedades respecto de eventuales imputaciones durante la próxima semana, aunque por ahora la investigación continúa en etapa probatoria y no existe una definición judicial sobre las responsabilidades.

Mientras tanto, el OCI resolvió apartar preventivamente a los efectivos involucrados. Así, un procedimiento que inicialmente había sido difundido como el secuestro de un vehículo adulterado terminó convertido en una investigación por una presunta maniobra policial mucho más grave.