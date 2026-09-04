Milei estalló contra Paulino Rodrigues por un video falso sobre Malvinas: "Mierda humana mal cagada"

La tensión entre el Gobierno y el periodismo sumó un nuevo capítulo de alto voltaje en la red social X. Fiel a su estilo incendiario, el presidente Javier Milei apuntó todos sus cañones contra el periodista Paulino Rodrigues, luego de que en su programa de televisión se emitiera un recorte audiovisual adulterado que ponía en boca del jefe de Estado una supuesta renuncia a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La reacción del mandatario no se hizo esperar. A través de su cuenta personal, Milei citó a un usuario que denunciaba la manipulación del material y disparó sin filtros: “AQUÍ LA MIERDA HUMANA MAL CAGADA DE PAUTINO RODRIGUES OPERANDO CON UN VIDEO FALSO”. En la misma publicación, le recriminó que después "llora maltrato" y remató con una exigencia furiosa: “¿SE RETRACTARÁ ESTE PEDAZO DE MIERDA INMUNDA?”.

El posteo de Milei contra Rodrigues

El epicentro del conflicto fue un tape que circuló en pantalla y que simulaba ser un fragmento de la entrevista que el libertario le concedió a la periodista Ione Wells, de la cadena británica BBC, en mayo de 2024. En esa pieza alterada, a la pregunta de si consideraba que el archipiélago pertenecía a la Argentina, el Presidente supuestamente respondía que las islas "nunca van a ser argentinas" y que no había que cuestionar el control del Reino Unido.

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Sin embargo, el archivo original demuestra que la secuencia real fue exactamente a la inversa. Durante aquel mano a mano con la cadena inglesa, el líder de La Libertad Avanza dejó en claro que la hoja de ruta para la recuperación requería una negociación pacífica y a largo plazo. “No vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido”, sostuvo Milei en la charla verdadera.

La nueva arremetida tras el pedido de disculpas

El video editado logró su cometido mezclando respuestas descontextualizadas. Por ejemplo, el Presidente sí reconoció que las islas se encontraban bajo control británico, pero lo hizo al opinar sobre un viaje del ex canciller David Cameron a la zona. En aquel momento, Milei aclaró que no sentía esa visita como una provocación diplomática porque, de hecho, el territorio se encuentra administrado por Londres tras el final de la guerra de 1982.

Ante el revuelo y el brutal ataque virtual, la corrección llegó en tiempo récord. Durante la misma emisión televisiva, la producción del programa puso al aire el audio genuino para contrastarlo con el archivo manipulado, dejando en evidencia la edición. Posteriormente, el conductor utilizó sus redes para pedir disculpas y admitió que no correspondía emitir un material que tergiversara al mandatario y cerró su descargo afirmando que "la rigurosidad siempre marca el camino".

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Un historial de cruces

Este choque frontal estalló justo cuando la Casa Rosada decidió subir el volumen del reclamo territorial. La pelea virtual coincidió temporalmente con los recientes anuncios oficiales para sancionar a las empresas petroleras que operen en el Atlántico Sur sin permiso argentino y la confirmación de una nueva base naval, todo sostenido por los aires favorables que llegaron desde Estados Unidos con los guiños de Donald Trump.

Lejos de ser un exabrupto aislado, el historial de hostilidades entre el Presidente y el periodista ya acumula varios episodios. El apodo "Pautino" es una vieja carta en el mazo discursivo del mandatario, quien en febrero de este mismo año ya lo había tildado de ser "otro mentiroso adicto a la pauta" al desmentir una información salida de su programa.

La escalada, de hecho, tiene raíces aún más profundas. En abril de 2025, Milei había calificado a Rodrigues como "el peor de los kukas", visiblemente molesto por las críticas que había recibido en torno a la logística de su viaje a Roma para asistir al funeral del papa Francisco.

TC/MSS