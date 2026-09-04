Bullrich defendió a Milei por sus elogios a Thatcher y se negó a definirla como "enemiga" de Argentina

Las críticas a Javier Milei por su histórica admiración hacia Margaret Thatcher, la exprimera ministra británica y criminal de guerra, volvieron a instalar el debate sobre su postura ideológica, por lo que Patricia Bullrich salió en su defensa en radio Mitre: "Una cosa es Thatcher economista, otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra”.

Horas después de la cadena nacional por las Islas Malvinas, con anuncios económicos y sanciones más duras contra las empresas vinculadas a la explotación petrolera británica, la senadora buscó separar la valoración de Milei del peso político de su figura: "La mirada hacia Thatcher es una mirada respecto al cambio económico que produjo, que todos los ingleses lo reconocen”.

“De una sociedad llena de paros, con problemas, con una industria acabada, hubo un cambio a una sociedad moderna, la capital financiera del mundo”, explicó. Y agregó: “Ese cambio en la economía mejoró la vida de todos los ingleses". Entonces diferenció entre la "Thatcher economista" y la que se pone "al frente de la guerra" y, titubeante, lanzó: "No voy a usar la palabra 'enemiga', pero era parte de su estrategia política contestar a la invasión de Galtieri".

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Bullrich también cuestionó duramente al entonces presidente de facto argentino, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien ordenó el desembarco de las tropas argentinas en las islas el 2 de abril de 1982. “Galtieri es un personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina, que terminó robando la esperanza de todos los argentinos”, afirmó.

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La postura de Milei que no es nueva. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato definió a Thatcher como “una de las grandes líderes en la historia de la humanidad”. Luego, en una entrevista con la BBC en 2024, ya como presidente, volvió a reivindicarla: “Ella era brillante. ¿Cuál es el problema?”. Sus declaraciones generaron críticas, especialmente entre organizaciones de veteranos de la guerra de Malvinas, que cuestionaron que el mandatario elogiara a quien estaba al frente del gobierno británico durante el conflicto.

Thatcher fue primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990 y encabezó la respuesta británica a la ocupación argentina de las islas en 1982. Fue quien ordenó el ataque y hundimiento del crucero "General Belgrano", ocurrido el 2 de mayo de 1982, pese a que estaba ubicado fuera de la zona de guerra que había establecido el gobierno británico unilateralmente. Durante la guerra murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Bullrich también defendió las nuevas medidas por Malvinas

La senadora justificó la decisión de avanzar ahora contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. “En diciembre empieza a explorar el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que salga el petróleo para reaccionar?”, planteó.

Bullrich explicó que el Gobierno considera que el proyecto Sea Lion marca una nueva etapa en el conflicto porque implica la posibilidad de explotación de recursos hidrocarburíferos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

“Ya se le hicieron muchas advertencias de manera diplomática. Siguen avanzando. Se firmaron los contratos. Es el momento de actuar”, sostuvo Bullrich y llamó a la oposición a acompañar la iniciativa: “Súmense. Si esto es de todos. Lo hagan ellos, lo hagamos nosotros, lo haga quien lo haga. Esto es para que el petróleo argentino sea para los argentinos y no para los ingleses”.

MV/ML