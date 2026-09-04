Jorge Castro: “Gran Bretaña está en decadencia, Polonia gasta el doble en defensa militar”

La disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña por la posición de Washington frente a la guerra de Irán y la cuestión Malvinas abrió un nuevo capítulo en el escenario geopolítico internacional. Para Jorge Castro, el enfrentamiento excede una tensión circunstancial entre Donald Trump y el gobierno británico: forma parte de una revisión estratégica del sistema de alianzas estadounidense y de la construcción de un nuevo orden mundial.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, el analista político internacional y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico analizó el debilitamiento de Gran Bretaña, el crecimiento de la Argentina y el acercamiento estratégico entre Estados Unidos y China. En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Castro explicó por qué considera que la relación entre Trump y el Reino Unido puede tener consecuencias de largo plazo para la posición argentina sobre Malvinas.

Jorge Castro es periodista, analista político internacional, actualmente preside el Instituto de Planeamiento Estratégico y es una de las voces más consultadas en la televisión y prensa gráfica argentina respecto al escenario geopolítico global.

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Muy buenos días, Jorge Fontevecchia los saluda. No debe haber día con más interés en conocer su opinión respecto de cuánto el desacuerdo entre Trump y el jefe de gobierno inglés es un desacuerdo de Estado y cuánto entre dos personas que probablemente no estén en la conducción de sus países dentro de dos años. Lo escuchamos con mucha atención.

No, lo que está ocurriendo, Jorge, lo que está ocurriendo en ocasión de la guerra con Irán de parte de Estados Unidos es que Estados Unidos está revisando sistemáticamente su sistema de alianzas en el mundo y tiene decidido, a partir de esa evaluación que está realizando especialmente Albrecht, el subsecretario de Defensa norteamericano encargado de esta tarea directamente por el presidente Donald Trump, establecer una relación distinta a la que ha tenido desde el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética en lo que se refiere a la relación entre amigo-enemigo y, sobre todo, a la búsqueda de los aliados preferenciales. En el caso de Malvinas y de la Argentina, cae precisamente dentro de este proceso de revisión de alianzas. El caso de Gran Bretaña se ve especialmente agravado por dos hechos. Uno es que, en el transcurso de la guerra con Irán, el gobierno británico, entonces a cargo de Starmer, se negó a otorgarle autorización a los Estados Unidos para que sus B-52, los bombarderos B-52 que parten de bases norteamericanas, hicieran escala en la isla de Diego García, en el Atlántico Medio, y de esa manera llegaran a atacar a los blancos en territorio iraní. Esto fue ocasionado en el momento mismo una crítica muy aguda del presidente Trump al gobierno británico y la conclusión que ha sacado ahora es que Gran Bretaña, en un sentido estricto, ha dejado de ser su aliada. Lo ha demostrado en el momento de necesidad, no estuvo presente cuando Estados Unidos la necesitaba, y la conclusión que ha sacado el presidente Donald Trump es que, en el caso específico del conflicto de Malvinas, que existe desde 1883, la Argentina y el Reino Unido, Estados Unidos va a revisar su posición y no descarta la posibilidad de que termine apoyando la posición argentina. Esto es lo que ha sucedido y esto es lo que sucede en el momento actual. Sobre esta base es que ha actuado el presidente argentino Javier Milei y en su discurso de anoche, que es verdaderamente un discurso de extraordinaria importancia política e histórica en el país.

Ahora, Jorge, ¿es un problema de Estado o es simplemente una tensión entre el propio Trump con su equivalente inglés? ¿Cómo imagina esto en muchos años, cuando Trump ya no esté al frente del gobierno norteamericano?

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No, no, lo que sucede es que el presidente Donald Trump está creando un nuevo orden mundial con eje en Estados Unidos, cuyas características fundamentales están dadas por dos factores, dos vertientes. Uno es que Estados Unidos se ha convertido, es el eje de la nueva revolución tecnológica de la inteligencia artificial en el mundo, que es la tecnología de la época. Y esto es la base de su extraordinario poder. Dos es el hecho de que Estados Unidos en este momento está experimentando, por las reformas realizadas por el gobierno de Trump, un auténtico boom económico. En lo que va del año 2026, Estados Unidos ha recibido del mundo entero más de 20 billones de dólares de inversiones. Y, en tercer lugar, y este es un dato estratégico también de fundamental importancia, Estados Unidos, en su condición de primera posición... de la nueva superpotencia mundial, ha llegado a un acuerdo estratégico de fondo con la otra superpotencia, que es la República Popular China, y ahora van a realizar, la semana, dentro de dos semanas, los dos líderes máximos de las dos superpotencias, Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de China, una nueva reunión, después de la que realizaron en el mes de junio en Beijing, van a realizar una nueva reunión dentro de dos semanas en la ciudad de Washington. En donde van a sellar y explicitar los términos de la alianza estratégica a la que han llegado las dos superpotencias.

Quería preguntarle, Jorge, ¿qué le pareció esa descripción respecto de que Inglaterra y el Reino Unido es una potencia decreciente, Argentina es una potencia creciente, la debilidad del Reino Unido, no solamente en la tensión que hoy tiene con su aliado de toda la vida con Estados Unidos, sino también al haber salido de Europa con el Brexit? ¿Es correcto interpretar que si nos colocamos de aquí a dentro de 50 años, Argentina puede ser un país más importante que lo que es hoy el Reino Unido?

Mire, yo no sabría decirle lo que va a pasar en 50 años, se me escapa esa posibilidad. Pero lo que es seguro es que Gran Bretaña es un país que experimenta un proceso de profunda decadencia. Hace más de 10 años que su economía británica está estancada. Hace más de 10 años que la economía británica, integrante del Grupo de los Siete, que se supone que son los siete países capitalistas más avanzados, no tiene ingresos... El ingreso per cápita de su población no aumenta. Y, en términos de gasto militar, el gasto militar y de defensa de Gran Bretaña es el más bajo de Europa Occidental. El gasto, por ejemplo, lo que gasta Polonia en defensa y gastos militares y de defensa, es prácticamente el doble de lo que gasta Gran Bretaña. Gran Bretaña en este momento no llega al 2% del producto, su inversión en gastos de defensa y militares. Por eso es que no está cumpliendo, ya no con el objetivo al que se han comprometido todos los integrantes de la OTAN, que es la de llegar a gastar e invertir 5% del producto en materia militar y de defensa en los próximos tres años, sino que, al contrario, el nuevo gobierno del primer ministro Andy Harman lo que ha decidido es reducir todavía más el gasto de defensa. En estas condiciones, Gran Bretaña claramente es un país que está en un proceso de decadencia muy acentuado, mientras que la Argentina es un país que en este momento es el que tiene más alta tasa de crecimiento de América Latina y es el único que ha realizado reformas fundamentales que le han dado un nuevo sistema económico y lo ha hecho por su propia fuerza.

Jorge, muchísimas gracias. Le mandamos el abrazo de siempre y nuestra consideración perpetua.

Muy gentil. Hasta luego.