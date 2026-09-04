viernes 04 de septiembre de 2026
POLITICA
Malvinas

El Gobierno británico advirtió a Milei por Malvinas y aseguró que sus Fuerzas Armadas están “en alerta las 24 horas”

Un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, recogió el guante luego del feroz discurso del presidente.

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El Gobierno británico advirtió al presidente Javier Milei en medio de la tensión por la cuestión de las Islas Malvinas y aseguró que sus Fuerzas Armadas permanecen “en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”. La declaración fue realizada por un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, y difundida por la cadena BBC.

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