El Gobierno británico advirtió al presidente Javier Milei en medio de la tensión por la cuestión de las Islas Malvinas y aseguró que sus Fuerzas Armadas permanecen “en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”. La declaración fue realizada por un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, y difundida por la cadena BBC.

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