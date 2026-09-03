Morosidad: el vicepresidente del Banco Central dijo que se alcanzó el pico y está bajando

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, defendió la modificación de la Carta Orgánica de la entidad y le bajó la intensidad al debate de la morosidad de en los préstamos.

En la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú, Misiones, Werning destacó que, con excepción de la administración de Javier Milei, “todas las gestiones, desde el colapso de la Convertibilidad, utilizaron al Banco Central para financiar al Tesoro”.

En este sentido, sostuvo que la reforma busca otorgarle un carácter legal y permanente a lo que el Gobierno libertario consiguió hasta el momento "de facto".

El Banco Central podría usar los dólares de ahorristas como garantía para tomar deuda

Para fundamentar su postura, citó estudios de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que señalan que las reformas destinadas a fortalecer la independencia de los bancos centrales en países de América Latina lograron, en dos años, un impacto equivalente a 10 puntos.

Estabilidad en la morosidad

En cuanto a la evolución de la morosidad en préstamos, Werning señaló que durante los últimos tres meses se observó una “estabilidad” en torno al 7,7%. En consecuencia, consideró que el incumplimiento de pagos por parte de las familias argentinas "está llegando o ya ha llegado a su pico".

A la vez, resaltó que los préstamos de los bancos al sector privado vienen en aumento desde mayo y que ese crecimiento se aceleró especialmente en los créditos en dólares y destinados a empresas. Según Werning, las entidades financieras adquirieron mayor experiencia para desenvolverse en el actual escenario económico en un proceso “más selectivo” y “más racional” .

Si bien el vicepresidente del BCRA admitió que las familias continúan siendo el sector donde se registra el mayor nivel de morosidad, hizo hincapié en que el crédito dejó de contraerse. “Todavía no está creciendo, pero a medida que empiece a crecer podemos anticipar que se va a ir reduciendo esta ansiedad”, manifestó.

Además, se refirió al rechazo a las “propuestas populistas”, al considerar que este tipo de medidas atenta contra el acceso al crédito.

“Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, afirmó.

"Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés. Hoy los bancos tienen capital de sobra. Claramente tienen capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera", aseveró.

Para Wening, “las refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para darle oportunidad de pago. Tienen que venir con plazos más largos”.

LM