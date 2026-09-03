Biocombustibles: el Senado avanzó con un dictamen que eleva los cortes de nafta y gasoil

Argentina se encamina a tener una nueva ley de biocombustibles, ya que el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, firmaron este jueves el dictamen para un nuevo Marco Regulatorio, que quedó en condiciones de ser tratado el próximo 10 de septiembre.

La senadora nacional por Jujuy y vicepresidenta de la Cámara Alta, Carolina Moisés (Convicción Federal), afirmó que “este es el acumulado de mucho trabajo y de mucha capacidad de los distintos sectores representativos que hoy están esperando con urgencia esta ley”.

La legisladora remarcó que la propuesta surgió de una construcción colectiva en la que participaron diferentes bloques políticos, las nueve provincias de la Liga Bioenergética, productores, trabajadores, universidades, organismos técnicos, la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino.

La industria del bioetanol proyecta inversiones de hasta US$ 1.000 millones con la nueva ley de biocombustibles

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, señaló que “es muy importante lo que realizó el Senado, que es darle dictamen a ese nuevo proyecto de la ley de biocombustibles, que hemos consensuado las provincias del norte con el bioetanol, que producimos a través de la caña de azúcar, con las provincias del centro del país que producen el biodiésel”, expresó.

En esa línea, Jaldo remarcó el papel estratégico que tienen los biocombustibles para las economías regionales. “En Tucumán, Jujuy y Salta el bioetanol es clave; también lo es el biodiésel para algunas provincias del centro del país”, indicó.

Los principales puntos de la nueva ley

Entre los puntos principales del proyecto de reforma de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, se encuentra el corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil, que pasa de 7,5% a 10%, y el de bioetanol en las naftas, de 12% a 15%, al año de sancionada la ley. Dentro del bioetanol se mantienen 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz; sobre el 3% restante queda destinado al libre mercado.

Por otra parte ninguna empresa elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado en el corte obligatorio; en biodiesel, el tope por empresa y por grupo económico dentro del segmento de no integradas es del 10%.

Además se crea un mercado electrónico con subastas operado por un organismo independiente y se establecen precios de referencia calculados según la paridad de importación.

Según la Fundación Barbechando, "el dictamen incorpora una transición ordenada para el biodiesel, que va reduciendo de a poco la porción reservada a las empresas no integradas mientras crece, en paralelo, la participación de las empresas integradas (aceiteras)".

"La novedad está en el final de ese recorrido: el piso mínimo del 3% para las no integradas queda garantizado hasta 2036, lo que le da a las pymes productoras una ventana de previsibilidad mucho más larga que la que ofrecía en los borradores que se negociaron en las semanas previas", añade la entidad.

Al respecto, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) consideró que la iniciativa "está muy modificada respecto a lo que era la ley original" y destacó que se trata de "un avance muy importante para que las no integradas sientan que han sido tenidas en cuenta y consideradas".

LM