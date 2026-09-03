Federico Zerboni destacó el récord del maíz argentino: “Nunca Argentina había producido tanto”

La cadena del maíz argentino atraviesa una campaña de producción récord y se consolida como uno de los principales generadores de divisas del sector agropecuario. Federico Zerboni, presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, destacó en Canal E que el país superó las 70 millones de toneladas, un salto significativo frente a campañas anteriores.

“Fue una excelente cosecha. Pasamos a las 70 millones de toneladas y en el pasado se habían cosechado 50 millones. Fue un salto muy, muy importante”, explicó. Y remarcó: “Nunca Argentina había producido tanto maíz”.

Una cosecha récord que todavía tiene margen para crecer

Zerboni atribuyó el resultado a una combinación entre tecnología aplicada por los productores y condiciones climáticas favorables. “El clima acompañó, eso fue clave”, señaló, aunque aclaró que para la cadena el actual nivel productivo todavía está lejos de representar un límite.

“Para nosotros no es el techo ni mucho menos. Siempre la cadena cree que puede llegar a 100 millones de toneladas a corto plazo”, afirmó. Según explicó, para alcanzar esa escala será necesario avanzar con algunas medidas que permitan sostener inversiones y mejorar la competitividad.

La producción actual deja, según detalló, un saldo exportable cercano a 45 millones de toneladas. Eso permitiría que Argentina se ubique este año por encima de Brasil y detrás de Estados Unidos entre los principales exportadores mundiales.

El maíz gana protagonismo en el ingreso de dólares

El dirigente destacó que el cereal se convirtió en el segundo gran generador de divisas del agro argentino, únicamente detrás de la soja. “Es el segundo ingreso de divisas del agro, después de la soja obviamente”, sostuvo.

Parte del fuerte movimiento observado actualmente responde también a una cosecha que llegó retrasada por las condiciones climáticas. “Está entrando hoy mucho, mucho maíz a los puertos. Hay muchos contratos que están un poco retrasados por culpa del clima”, explicó.

Estabilidad económica para sostener la inversión

Zerboni también analizó el rumbo general de la economía y consideró indispensable estabilizar las principales variables para fomentar proyectos de largo plazo. “Coincidimos creo que todos en el rumbo de que tengamos una economía, una macro estabilizada, sin inflación. Eso es lo que genera inversión”, afirmó.

El dirigente recordó que las inversiones necesarias en la cadena suelen requerir grandes volúmenes de financiamiento. “Una planta de etanol vale más de 100 millones de dólares”, ejemplificó, para remarcar que ese tipo de proyectos necesita crédito y previsibilidad.

Aunque sostuvo que existen cuestiones pendientes, particularmente las retenciones, pidió mantener un rumbo económico consistente. “Lo importante es no volver para atrás”, planteó.

Mejores márgenes, pero con incertidumbre climática

La relación entre costos y precios también comenzó a mostrar una mejora. Zerboni explicó que la urea, uno de los principales fertilizantes utilizados por los productores, llegó a duplicar su valor después del inicio de la guerra en Europa, pero actualmente regresó a valores de entre 500 y 600 dólares por tonelada.

Al mismo tiempo, la recuperación de los precios de soja, maíz y trigo comenzó a modificar los resultados económicos. “Hasta hace un mes eran márgenes muy, muy malos. Con este incremento de precios estamos teniendo una luz con márgenes mejores”, señaló.

Sin embargo, el clima continúa siendo una fuente de incertidumbre. En algunas zonas, especialmente de Buenos Aires y el norte argentino, la acumulación de agua puede dificultar la producción. “El suelo es una esponja y la esponja ya está llena”, graficó Zerboni.

Pese a esos riesgos, el dirigente sostuvo que el escenario económico del productor mejoró: “Los márgenes están mejorando de ser neutros a ser positivos”. Para la cadena maicera, el desafío ahora será transformar la cosecha récord en un crecimiento sostenido que permita acercarse a las 100 millones de toneladas.