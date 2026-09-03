Experto anticipó una fuerte molienda de soja: “Vamos a estar más cerca de 4,2 millones de toneladas”

El sector agroindustrial mantiene un ritmo sostenido de ventas, molienda y exportaciones de soja, en un escenario que podría asegurar un flujo importante de divisas durante septiembre. Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y consultor en agronegocios, anticipó que los números de agosto mostrarán una actividad superior a la registrada durante julio.

“Si querés la primicia, vamos a tener una molienda de soja en agosto, cuando se conozca el dato oficial, muy buena”, afirmó. Según sus estimaciones, “estamos hablando de 4,1, 4,2 millones de toneladas. Eso es un muy buen ritmo”.

El aumento de las ventas de soja

Preciado Patiño explicó que la mejora del precio de la oleaginosa incentivó nuevamente las operaciones de los productores. “Los precios de la soja, arriba de los 560.000, han levantado las ventas diarias de la oleaginosa”, señaló.

El consultor destacó que la recuperación comenzó a observarse con fuerza desde mediados de agosto. “Estamos viendo una industria que está moliendo más”, afirmó, y agregó que también se habrían utilizado stocks acumulados previamente para incrementar los embarques de harina durante agosto.

Ese movimiento permite proyectar un escenario relativamente estable para las próximas semanas. “Septiembre va a venir con un flujo de caja de dólares claramente muy tranquilo, no va a haber ninguna sorpresa rara”, anticipó.

Un buen nivel de ingreso de divisas

El especialista destacó que la liquidación de este año presenta un comportamiento mucho más regular que en períodos anteriores. “El ritmo de liquidación de dólares de este año es muy parejo, no tiene los sobresaltos que tuvo el año pasado”, explicó.

También señaló que el productor actualmente no opera bajo la expectativa de un cambio abrupto en el mercado cambiario. “Esa expectativa que siempre se da de que va a haber una devaluación brusca, un salto cambiario, hoy el productor no la tiene en la cabeza”, aseguró.

Para Preciado Patiño, aunque las liquidaciones suelen disminuir hacia el final del año, “va a ser un muy buen nivel de ingreso de dólares”.

El costo fiscal de la eliminación temporal de retenciones

Otro de los datos que presentó estuvo relacionado con el impacto de la eliminación temporal de derechos de exportación. Según sus cálculos, la medida habría tenido un costo fiscal superior a los US$1.500 millones.

“Me da esa cuenta 1.800 millones. Ese fue el costo para el fisco de haber eliminado por 48 horas los derechos de exportación”, afirmó. Actualmente, sostuvo, la recaudación comenzó a normalizarse y los derechos de exportación representan alrededor del 5% de la masa tributaria.

El consultor consideró que los mayores volúmenes exportados y la mejora de los precios están compensando parcialmente las menores alícuotas. “Creo que en los próximos meses vamos a empatar lo que fue el año pasado en materia de recaudación de retenciones”, proyectó.

La discusión por los biocombustibles

Preciado Patiño también puso el foco en el debate legislativo por la nueva normativa de biocombustibles. Explicó que persisten diferencias respecto de los porcentajes de corte obligatorio y de cómo repartir el mercado entre empresas integradas y productores independientes.

“Está todo en el aire hoy, no sabemos si va a ir etanol por un lado, si va a poder tener un dictamen conjunto, qué modificaciones va a llevar”, advirtió. Su propuesta para destrabar el conflicto fue concreta: “La solución es llevar a 15 y repartir entre las aceiteras o las integradas y las no integradas, y ahí se termina la discusión”.