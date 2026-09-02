Argentina atraviesa una etapa de mayor apertura comercial con India: “Es un mercado con muchísimo futuro”

La especialista en comercio exterior, Yanina Lojo, pasó por Canal E y se refirió a que Argentina atraviesa una etapa de mayor apertura comercial, con nuevos acuerdos y negociaciones que pueden ampliar el acceso a mercados internacionales.

“Claramente hay una decisión, si la sumamos al acuerdo Mercosur-UE, de potenciar la apertura comercial de la República Argentina”, explicó Yanina Lojo al analizar los acuerdos del Mercosur con Singapur y otros mercados.

India y el potencial exportador argentino

Uno de los mercados que aparece como una oportunidad estratégica es India. En este sentido, destacó su enorme demanda potencial para los productos argentinos: “India es un comprador potencial enorme de todo lo que es el complejo agroexportador, tanto de manufacturas de origen agropecuario como de productos primarios, pero no descartaría lo que tiene que ver con combustibles y energía”.

Lojo también puso el foco en la transformación del mercado indio: “Se espera que para 2030 tenga una participación significativa en lo que es la clase media a nivel mundial, entonces empieza a tener un consumidor más sofisticado que empieza a buscar otros productos y Argentina puede posicionarse con productos diferenciales”.

Por eso, consideró que, “es un mercado con muchísimo futuro y ni hablar del potencial”.

Energía, alimentos y nuevas oportunidades

La especialista señaló que la situación geopolítica internacional puede generar oportunidades para Argentina debido a la necesidad de diversificar proveedores. “Entonces empezamos a ver que Argentina puede capitalizar estas oportunidades que se abren porque los proveedores originales de algunas empresas y de algunos países hoy no están pudiendo cumplir porque se ha encarecido el flete, porque se han alargado los tiempos de entrega o porque han quedado en el centro de un conflicto”, sostuvo.

En ese escenario, la energía ocupa un lugar central. “Hoy en Argentina creo que una de las cosas que está capitalizando es la demanda de energía”, afirmó.