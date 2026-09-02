Ponce sobre la incertidumbre geopolítica: “Esto se está dando en un momento en que está explotando la crisis de la deuda global”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó la escalada bélica en Medio Oriente, el fuerte movimiento de los mercados y el riesgo de una crisis de deuda global. Además, explicó cómo el conflicto puede afectar a la economía argentina a través de los commodities, las tasas y el flujo de capitales.

Miguel Ponce sostuvo que la escalada del conflicto superó las expectativas de los mercados y destacó el impacto inmediato sobre el petróleo y las bolsas internacionales. “Desde ayer, yo te diría desde anoche, el escalamiento ha sido mucho más de lo que los mercados esperaban. O sea, como que se acabó la moderación”, afirmó.

Irán planea un ataque masivo contra Estados Unidos

Sobre las declaraciones del canciller iraní tras los ataques estadounidenses, señaló: “La frase que más resonó durante toda la noche, acompañada por supuesto de los ataques bélicos, es la del canciller de Irán”. Y explicó: “A que, bueno, iban a atacar todas las bases norteamericanas en la región. Y esto es lo que ha ocurrido”.

Ponce remarcó que, “el impacto ya desde ayer es el petróleo volando” y agregó que, “está en el entorno de los cien en estos momentos, tanto el Brent como el West Texas, el WTI”.

En paralelo, describió un escenario negativo para las bolsas: “Se están desplomando las bolsas, todo lo que fue las bolsas de Corea, la bolsa de Japón, todas las bolsas asiáticas en rojo”.

Crece la problemática financiera a través de la incertidumbre geopolítica

El especialista en comercio exterior vinculó la incertidumbre geopolítica con una problemática financiera más amplia: “Esto se está dando en un momento tan particular en que está explotando la crisis de la deuda global”.

En ese contexto, mencionó la advertencia del inversor Ray Dalio sobre una eventual crisis mundial de deuda: “Ray Dalio, que anuncia que la crisis mundial de deuda va a ser en el 2027”.