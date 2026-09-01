“Buscan que las mujeres denuncien menos”: qué dijo Mónica Macha en QR!

La senadora bonaerense de Fuerza Patria Mónica Macha cuestionó en el programa QR! de Canal E el proyecto de ley sobre falsas denuncias que impulsa la senadora nacional Carolina Losada. La iniciativa ya obtuvo dictamen de comisión y quedó en condiciones de llegar al recinto, en medio del rechazo de organizaciones feministas y transfeministas.

Durante la entrevista, Macha sostuvo que la propuesta podría tener como consecuencia que menos mujeres recurran a la Justicia frente a situaciones de violencia o abuso. “No son falsas denuncias, faltan denuncias”, afirmó la legisladora al explicar la posición que sostiene junto con sectores del movimiento feminista.

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El proyecto busca establecer sanciones para quienes realicen denuncias falsas de delitos. Macha cuestionó que se avance con una legislación específica y aseguró que ese tipo de conducta ya está contemplada por la legislación vigente.

Qué dijo Mónica Macha sobre el proyecto

La senadora explicó que la iniciativa fue presentada por Carolina Losada, del PRO, y que actualmente cuenta con respaldo legislativo suficiente para avanzar. Según señaló, el escenario cambió luego de las últimas elecciones y los bloques oficialistas y aliados cuentan con más bancas para intentar aprobarla.

Macha también destacó la movilización de organizaciones feministas como uno de los factores que, a su entender, frenaron hasta ahora el tratamiento del proyecto. La iniciativa tenía previsto ser debatida el 6 de agosto, pero finalmente no llegó al recinto.

Para la legisladora, el debate forma parte de una discusión política más amplia. “Creo que es parte de la batalla cultural que plantea Milei contra el feminismo”, sostuvo durante la entrevista.

La advertencia sobre las denuncias por violencia de género

Uno de los principales argumentos de Macha es que denunciar situaciones de violencia o abuso ya implica un proceso complejo para muchas mujeres. Según describió, las víctimas deben atravesar instancias judiciales, entrevistas y pericias que pueden demandar tiempo y dinero.

La senadora también señaló que no todas las mujeres cuentan con recursos para contratar asistencia legal especializada o afrontar los costos vinculados con un proceso judicial. A eso sumó las dificultades laborales que pueden surgir al tener que concurrir reiteradamente a fiscalías y tribunales.

En ese contexto, cuestionó que se incorpore una mayor presión sobre quienes realizan denuncias. “¿Por qué intentar que todavía menos mujeres denuncien?”, planteó durante la entrevista en QR!.

Qué se sabe sobre las falsas denuncias

Durante el programa también se discutió la frecuencia de las denuncias falsas. Macha afirmó que representan una proporción muy pequeña del total de denuncias, aunque las cifras mencionadas durante la entrevista difirieron entre los participantes.

La senadora sostuvo además que, según su experiencia, una parte importante de las denuncias que terminan consideradas falsas está relacionada con conflictos patrimoniales y no necesariamente con casos de violencia de género.

El proyecto, mientras tanto, continúa su recorrido legislativo. Sus detractores sostienen que puede generar un efecto disuasorio sobre las víctimas, mientras que sus impulsores defienden la necesidad de sancionar a quienes recurran deliberadamente a la Justicia con acusaciones falsas.

La polémica por los sectores que respaldan la iniciativa

Durante la entrevista, Macha también fue consultada sobre los sectores que acompañan el proyecto. La legisladora vinculó la discusión con agrupaciones de hombres que sostienen haber sido denunciados falsamente y con abogados que representan a personas acusadas de violencia o abuso.

En ese punto, realizó acusaciones particularmente fuertes al hablar de un supuesto “lobby pedófilo” detrás de la iniciativa. Se trata de una caracterización formulada por la propia senadora durante el programa y que no implica, por sí misma, que exista una organización de ese tipo ni que quienes apoyan el proyecto sean responsables de delitos.

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Macha sostuvo que detrás del debate existe una discusión más amplia sobre los modelos de familia y el rol de las mujeres dentro de la sociedad. Según su interpretación, determinados sectores buscan recuperar una concepción más tradicional de la familia y cuestionan avances impulsados por el feminismo.

El proyecto ya tiene dictamen

La iniciativa de Losada ya cuenta con dictamen de las comisiones y está habilitada para ser tratada en el recinto. Macha advirtió que el oficialismo y sus aliados podrían reunir los votos necesarios para avanzar debido a la nueva composición del Congreso.

La senadora atribuyó parte del freno que tuvo el proyecto a las movilizaciones del movimiento feminista y transfeminista. También consideró que el debate continuará dentro de una disputa política y cultural más amplia.

LB