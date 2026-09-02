Advierten que la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán significó “un comienzo bastante agitado” para Wall Street

El comienzo de septiembre fue agitado para Wall Street, en un contexto marcado por la suba del petróleo y las nuevas señales de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Félix Schmidt.

“Bueno, fue un comienzo bastante agitado, más que nada vinculado al precio del petróleo”, explicó Félix Schmidt. Según detalló, los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán impulsaron el precio del crudo y afectaron el comportamiento general de las bolsas estadounidenses.

Repercusión sobre el cambio de administración en Wall Street

A ese escenario se sumaron las declaraciones del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh. “Entonces aumentó la posibilidad de que vuelva a subir la tasa de interés en la próxima reunión, que va a ser a fines de septiembre”, sostuvo.

El impacto fue particularmente fuerte en las compañías tecnológicas. “Entonces esto generó un escenario de pánico y en sectores como las tecnológicas, especialmente los semiconductores, hizo que directamente, que son como financiamiento intensivo, impactara de lleno en el precio de la acción”, explicó Schmidt.

El mercado petrolero volvió a estar en el centro de la escena después de que el precio del Brent recuperara terreno tras la calma alcanzada durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán. “Efectivamente, el manejo político que venía trayendo la administración Trump de este conflicto bélico con su alto al fuego, logró que el precio bajara y se estabilizara con los niveles previos que veníamos al conflicto”, señaló.

El mercado no esperaba una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán

Para el economista, la reaparición de los ataques modificó las expectativas del mercado. “Esta reaparición de los ataques, básicamente diciendo que el alto al fuego ya no estaba funcionando, implicó en que estas tensiones se están siguiendo día a día”, afirmó. Y agregó: “Está implicando esta nueva suba y que es un salto que los mercados no se lo estaban esperando”.

Asimismo, consideró que, pese a la presión que genera el petróleo, la economía estadounidense mantiene cierta fortaleza. “Pero también damos en cuenta que los resultados que viene teniendo Trump en Estados Unidos, a pesar de estas cuestiones en las que el precio del petróleo viene aumentando, no viene impactando tanto en la inflación y el mercado de trabajo y los salarios en Estados Unidos están bastante resilientes”, explicó.