Paritaria universitaria: “El 3% es un chiste”, dijo Clara Chevalier en QR!

La paritaria universitaria terminó sin acuerdo y los gremios docentes y no docentes realizarán este miércoles un paro nacional de 24 horas en universidades de todo el país. En diálogo con QR!, el programa de Pablo Caruso, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó con dureza la propuesta salarial del Gobierno.

“El 3% es un chiste”, sostuvo Chevalier al referirse al aumento ofrecido durante la reunión. La dirigente sindical aseguró que el porcentaje no está vinculado con ningún indicador y quedó muy por debajo de las demandas planteadas por las federaciones universitarias.

El conflicto se da además mientras continúa la disputa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según explicó Chevalier, los gremios reclaman una recomposición del 31,2% y el reconocimiento de una deuda salarial acumulada, además de fondos para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios.

Por qué los gremios rechazaron la propuesta

Chevalier explicó que las federaciones llegaron a la negociación con un reclamo salarial que contempla un atraso del 31,2%, además de una deuda vinculada con actualizaciones anteriores. También cuestionó que el Gobierno no haya cumplido, según su interpretación, con compromisos asumidos en el acta paritaria de junio.

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Entre esos incumplimientos mencionó la falta de fondos destinados al funcionamiento de las universidades y a los gastos de los hospitales universitarios. En ese contexto, consideró que las condiciones para negociar ya eran desfavorables antes de conocer la nueva oferta.

Según relató, el Gobierno puso sobre la mesa un aumento del 3%. Los representantes gremiales preguntaron cuál era el criterio utilizado para establecer ese porcentaje, pero, de acuerdo con Chevalier, no recibieron una explicación vinculada con la inflación u otro indicador económico.

Paro nacional en las universidades

Frente a la falta de acuerdo, los gremios confirmaron un paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre. La medida alcanzará a universidades de todo el país y tendrá participación tanto de trabajadores docentes como no docentes.

Chevalier sostuvo que la protesta responde a la falta de respuestas del Gobierno frente a los reclamos del sector. También adelantó que los representantes del sistema universitario volverán a reunirse el jueves para definir los próximos pasos del conflicto.

La dirigente planteó además la posibilidad de volver a movilizarse y realizar nuevas marchas. En ese sentido, sostuvo que la defensa de la universidad pública cuenta con respaldo social, legislativo y judicial.

“Hay alrededor de 15.000 docentes que ya renunciaron a sus cargos”, advirtió Chevalier

Durante la entrevista, Chevalier también describió el impacto de la situación salarial en las universidades. Según afirmó, alrededor de 15.000 docentes renunciaron a sus cargos, y advirtió que algunas de esas vacantes resultan difíciles de cubrir.

La dirigente puso como ejemplo las carreras de ingeniería y salud, donde muchos profesionales pueden conseguir mejores ingresos fuera de la universidad. Según explicó, esa diferencia salarial dificulta que las instituciones puedan mantener sus equipos docentes.

También habló del pluriempleo y de docentes que buscan otras formas de generar ingresos para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Mencionó casos de trabajadores que hacen viajes mediante aplicaciones o realizan actividades comerciales para sumar dinero a sus ingresos.

El conflicto por el financiamiento universitario

La disputa salarial se suma a la discusión judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Estado a avanzar con determinadas medidas destinadas al sistema universitario. Chevalier recordó que la Justicia estableció un plazo para que el Gobierno informe qué acciones está tomando para cumplir con la normativa.

Para la secretaria general de Conadu, el conflicto excede la discusión salarial. “Se está discutiendo la universidad y la ciencia como nunca”, sostuvo durante la entrevista, y cuestionó que el Gobierno de Javier Milei se aparte de una política que, según su mirada, había sido sostenida por administraciones de distintos signos políticos.

LB