La recaudación expone la debilidad del consumo: un economista advirtió por la caída real del IVA

La recaudación tributaria de agosto volvió a mostrar señales sobre el estado del consumo y la actividad económica argentina. El economista Jorge Ingaramo, asesor económico de ASAGIR, señaló en Canal E que detrás del crecimiento nominal de los ingresos fiscales existen fuertes diferencias entre impuestos y puso especialmente el foco en la evolución del IVA.

Según explicó, mientras algunos tributos mostraron aumentos importantes, “el IVA está flojo, muy flojo”. Ingaramo señaló que su recaudación se ubica en una zona de crecimiento del 24% al 25%, tanto en la comparación interanual como en el acumulado del año, por debajo de la inflación mencionada durante la entrevista.

La caída del ingreso disponible afecta al consumo

Para el economista, el comportamiento del IVA está directamente relacionado con el menor dinero que queda disponible en los hogares después de afrontar gastos básicos. “Evidentemente la baja del consumo por el menor ingreso disponible” está detrás de parte de ese desempeño, sostuvo.

Ingaramo enumeró el peso creciente de tarifas, combustibles, educación, salud y financiamiento con tarjetas. “El consumidor tiene que pagar más tarifas, más colegios a los chicos, más obra social, más combustibles, más fletes”, explicó, y sostuvo que ese deterioro también se refleja en otros rubros de actividad.

A su juicio, existe además una particularidad respecto de otros períodos económicos. “Es la primera vez que se ve que un país que tiene un superávit externo (...) ese superávit extraordinario no se transmite para nada, ni al consumo ni a la inversión”, afirmó.

La propuesta de reducir la alícuota del IVA

Frente a ese escenario, Ingaramo planteó revisar la actual alícuota del impuesto. “Ya hay que pensar seriamente en que ya no sirve esa alícuota. Es una alícuota de evasión”, sostuvo.

El economista consideró que un IVA del 21% genera incentivos para aumentar la informalidad cuando los ingresos reales de la población se encuentran presionados. “Es una alícuota que estimula mucho la evasión”, afirmó.

En su análisis, una reducción podría tener dos efectos: mejorar parcialmente el poder adquisitivo mediante menores precios y disminuir los incentivos para operar fuera de la economía formal. “Si baja el IVA tendrían que bajar los precios”, señaló.

La volatilidad internacional impulsa las commodities

El segundo eje de la entrevista estuvo concentrado en el escenario internacional. Ingaramo sostuvo que los conflictos geopolíticos y la incertidumbre macroeconómica están generando fuertes movimientos en los principales mercados agrícolas y energéticos.

Según los datos que mencionó, “el trigo ha subido 49% en Chicago”, mientras que la soja registró una mejora del 26% y el maíz del 36%. En el caso del trigo, vinculó el movimiento con los problemas logísticos generados por el conflicto entre Rusia y Ucrania; para la soja destacó el peso de las compras chinas y para el maíz, la menor producción europea.

Estados Unidos como fuente de incertidumbre

Para Ingaramo, la volatilidad no surge únicamente de los conflictos bélicos. “Yo lo que sostengo es que se da en un clima internacional de fuerte incertidumbre. ¿Y de dónde viene la incertidumbre? Viene de Estados Unidos”, afirmó.

El economista mencionó la política arancelaria, el elevado endeudamiento estadounidense, el déficit fiscal y el nivel de tasas de interés como factores que terminan trasladándose al resto de los mercados. “Entonces transmite su inestabilidad macroeconómica al resto de la economía”, sostuvo.

El escenario combina así dos realidades para Argentina: un mercado internacional que ofrece mejores precios para varias commodities y una economía doméstica donde el consumo continúa mostrando debilidad. Para Ingaramo, la evolución del IVA constituye una de las señales más claras de esa tensión.