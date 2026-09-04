Edgardo Esteban: "Todos queremos que haya una política de Estado, el trapo de Malvinas obligó a Milei a ponerlo en agenda"

El escritor, periodista y excombatiente de Malvinas Edgardo Esteban cuestionó los tiempos del gobierno de Javier Milei para retomar la agenda de soberanía sobre las islas, en el marco del reciente anuncio presidencial por cadena nacional sobre nuevas sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina.

Según explicó, el tema volvió a instalarse en la conversación pública a partir del 15 de julio, cuando se viralizó el banderazo de la Selección contra Inglaterra. "Le obligó al gobierno del presidente Milei a tomarlo como parte de una agenda", señaló, aunque consideró que la respuesta llegó tarde.

Petróleo y la Ley Pino Solanas

Esteban recordó que hace nueve meses dos empresas, una israelí y otra británica, operan en la extracción de petróleo en la zona en disputa. El marco legal para sancionar esas actividades es la Ley 26.659, sancionada en 2011 a instancias del entonces legislador Fernando "Pino" Solanas, que prevé penas de hasta 15 años de prisión para quienes exploten hidrocarburos sin autorización argentina.

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El gobierno nacional confirmó esta semana un paquete de medidas para endurecer ese régimen sancionatorio, que incluye el traspaso de la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía a la Cancillería.

Una causa que trasciende gobiernos

Para el excombatiente, la reivindicación de Malvinas "va más allá de cualquier gobierno de turno y de ideología" por formar parte de la identidad del pueblo argentino. Comparó la pasión que genera con la que despierta la Selección Nacional.

Esteban fue crítico con antecedentes del actual gobierno: recordó que el presidente reivindicó a Margaret Thatcher y que, según su lectura, el planteo sobre la autodeterminación de los isleños formulado en abril del año pasado excede incluso posiciones sostenidas por el gobierno militar durante la guerra de 1982.

Citó el censo de 2021 de las islas: unos 3.600 habitantes de 81 países distintos, con uno de los ingresos per cápita más altos de la región. Según su descripción, buena parte de los jóvenes isleños estudia en universidades europeas y no siempre regresa, mientras un número creciente de habitantes proviene de Filipinas y no del Reino Unido.

Aludió también a la actividad pesquera: según indicó, los barcos que capturan calamar en la zona generan unos 400 millones de dólares anuales que se dirigen al puerto de Montevideo, no a la Argentina.

El corredor con Punta Arenas y la base militar

Esteban puso el foco en el reciente anuncio de un corredor marítimo comercial entre Punta Arenas y las islas, algo que —según señaló— no ocurría desde 1982. Explicó que ese vínculo no se limita a alimentos, sino que también facilitaría el traslado de tecnología y personal para los pozos petroleros.

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Mencionó que, durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa, se había instalado un radar para controlar el tránsito de helicópteros entre Punta Arenas y las islas, dispositivo que —afirmó— luego se desactivó. Según su relato, estaba prevista además la construcción de dos pistas de aterrizaje, de 1.800 y 1.500 metros, para un puente aéreo permanente con la Antártida, proyecto que quedó interrumpido.

Sobre el anuncio de una posible base militar en la región, con eventual participación del Comando Sur, planteó que se trata de "cuestiones de geopolítica que tenemos que trabajar".

El reclamo de fondo: una política de Estado

Esteban valoró que el reclamo por Malvinas gane nuevamente espacio en la agenda pública, pero remarcó que ese consenso social necesita sostenerse con políticas concretas. "Si no hay una política de Estado que sea coherente, que busque la alianza, hoy el principal aliado que tienen los habitantes de las islas son los uruguayos", planteó.

Adelantó, además, que el Ejecutivo prevé reabrir el Consejo de Malvinas, un espacio que —según su relato— había dejado de funcionar y que integraba a representantes de distintas provincias, sectores académicos y familiares de excombatientes.

"Es una ola que está pasando y si no te subís sabés que te va a pasar por encima", sintetizó Esteban sobre el nuevo impulso del tema en la agenda pública. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el debate sobre la soberanía en el Atlántico Sur promete seguir ganando terreno.