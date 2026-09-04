Felipe Crespo sobre los radares móviles en Villa Allende: “Hemos tenido dos accidentes fatales y la vida humana tiene un precio”

Villa Allende avanza con la implementación de radares móviles para controlar la velocidad sobre la avenida Padre Luchese, luego de registrar 40 accidentes desde el comienzo del año, según explicó Felipe Crespo. El funcionario señaló que ya hubo dos accidentes fatales y que la Municipalidad también trabaja junto a Camino de las Sierras en alternativas para mejorar la seguridad de los cruces.

"En una primera instancia es el control con radar móvil", explicó Crespo en dialogo con Punto a Punto Radio. Según detalló, los inspectores municipales se ubicarán al costado de la avenida y utilizarán el dispositivo para registrar a los vehículos que circulen por encima de la velocidad permitida.

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La foto-multa incluirá los datos del equipo, el inspector responsable, la velocidad registrada y el lugar del procedimiento. Crespo explicó que “todos esos detalles van encriptados, se envían al Juzgado de Faltas que procesa esa acta, y de ese modo se les cobra”.

El funcionario precisó que la multa tendrá un valor de 150 unidades fijas, equivalentes a $320.000, ya que cada unidad corresponde al costo de la nafta súper. Quienes paguen de manera voluntaria tendrán un beneficio del 50%.

El tránsito en el corredor

Crespo sostuvo que el control de velocidad responde también a una cuestión de comportamiento de los conductores. "Hemos tenido dos accidentes fatales y la vida humana tiene un precio", advirtió.

El funcionario indicó que el corredor presenta dificultades vinculadas con los cruces peatonales y señaló que “las rotondas en general de la Padre Lucha no tienen senda peatonal, salvo el cruce del shopping de Villa Allende, que desapareció la rotonda y quedó un cruce franco semaforizado”.

A su vez, destacó el crecimiento del tránsito en la zona. "Ya hay 15.000 vehículos trasladándose por ese corredor", precisó, y señaló que el desarrollo de nuevos emprendimientos y barrios también incrementa el flujo vehicular.

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La Municipalidad de Villa Allende contrató un estudio de ingenieros que "han planteado cuatro propuestas que han sido trasladadas a Camino de las Tierras, con quien venimos conversando, distintas opciones”, detalló. Entre las opciones analizadas aparecen cruces soterrados, macro rotondas y sendas peatonales elevadas. Crespo aclaró que algunas de estas alternativas requieren obras de infraestructura de mayor costo.

También mencionó la posibilidad de incorporar bandas óptico-sonoras y señales luminosas para advertir a los conductores sobre la presencia de cruces. Crespo señaló que “en definitiva, en los próximos días estamos terminando de cerrar eso, que en algunos casos incluye obras de infraestructura”.

Entrevista realizada en el programa de radio "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.