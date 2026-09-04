Andreani convirtió a Córdoba en el hub logístico del interior y ya trabaja con más de 20.000 pymes

Grupo Logístico Andreani consolidó a Córdoba como su principal hub de distribución para los envíos entre distintos puntos del interior del país y ya trabaja con más de 20.000 pymes y emprendedores en la provincia, mientras su segmento de pequeños negocios creció 40% en el último año. La compañía, que brinda servicios a 250.000 pequeños negocios en todo el país, atribuye este avance al crecimiento del comercio electrónico y a la necesidad de que los emprendimientos accedan a una logística cada vez más rápida, digital y eficiente.

El 12% de los pequeños negocios y emprendedores en todo el país está en Córdoba: más de 20.000 clientes que utilizan su infraestructura logística para vender y crecer. Y hay otro dato que explica el fenómeno: el segmento de pequeños negocios aumentó 40% su volumen operado durante el último año.

“Aparece una misión muy importante nuestra, que es dotar al emprendedor de un nivel de servicio equiparable al que tiene una marca muy grande para poder darle capacidades competitivas para que pueda desarrollarse en el mercado”, resumió Sebastián Toledo, gerente comercial de la Región Centro y NOA de Andreani.

La logística dejó de ser el último paso

Durante mucho tiempo, para una pyme la logística era casi una cuestión operativa: guardar, preparar y enviar. La explosión del comercio electrónico cambió esa lógica.

Hoy, para un pequeño negocio, la logística forma parte del producto que está vendiendo. Una entrega rápida, trazable y sencilla puede ser tan determinante para cerrar una venta como el precio o la calidad del producto. Ese cambio explica por qué Andreani amplió de manera sustancial su capilaridad: pasó de 170 puntos de contacto propios a más de 3.000 en todo el país.

Sebastián Toledo, Gerente Comercial de la Región Centro y NOA de Grupo Logístico Andreani

El objetivo es que una pyme pueda acceder a una infraestructura que antes estaba reservada para compañías de gran escala. Y el perfil de quienes utilizan esa infraestructura también cambió.

Toledo describe un nuevo tipo de empresario: negocios pequeños, ágiles, digitales y con estructuras mínimas. Alrededor del 90% son emprendimientos unipersonales y el 95% está integrado por no más de dos personas.

Super NET: Revista Ocio y Punto a Punto celebran 29 años junto a su comunidad

Muchos nacen directamente en las redes sociales y encuentran allí su mercado. “Una persona puede de alguna manera orquestar su emprendimiento alrededor de las plataformas. En principio porque hay mucha accesibilidad, porque hay fácil integración y porque se bajaron mucho las barreras en todo”, explicó Toledo.

El fenómeno atraviesa especialmente rubros como moda, decoración, cosmética y belleza. Son emprendimientos que muchas veces trabajan con un solo producto, encuentran una comunidad interesada y construyen desde allí un negocio.

La tecnología, en definitiva, redujo las barreras de entrada. Y la logística tiene que acompañar esa velocidad.

De vender una caja a convertirse en socio del negocio

La transformación es relevante: Andreani ya no se limita a transportar lo que una pyme vendió. También puede intervenir en una parte cada vez mayor de la cadena.

“Así como se simplificó el acceso a una entrega, se simplifica también el acceso a un servicio como de fulfillment y ahí empezás a jugar también con la logística, no solo como la delegación de un proceso operativo, sino empiezo a tener una mirada más estratégica de cómo la logística me puede habilitar generar competitividad para un modelo de negocio”, señaló el ejecutivo.

Es, en definitiva, pasar de mover paquetes a mover negocios.

Córdoba, en el centro de la nueva logística

La apuesta por Córdoba tiene una razón concreta: su ubicación permite articular los movimientos entre distintos puntos del interior sin concentrar todos los flujos en Buenos Aires.

La operación se organiza desde una planta de 10.000 metros cuadrados, que procesa unos 5.000 paquetes por hora y tiene margen para seguir aumentando su capacidad. “Todos los flujos interior-interior rompen esa lógica porteñocéntrica y es Córdoba el hub de procesamiento para todo el flujo interior-interior”, afirmó Toledo.

Los camiones chinos Foton ya supera a las marcas tradicionales: "Ya no es más por precio"

La definición es contundente: para Andreani, Córdoba no es simplemente una plaza comercial importante. Es una pieza estratégica de la red logística nacional.

Y allí aparece una variable decisiva: el volumen. “La logística necesita del volumen para poder crear eficiencias”, explica el gerente.

Por eso, la expansión del comercio electrónico, el crecimiento de las pymes digitales y la consolidación de Córdoba como nodo de distribución se retroalimentan.

Más negocios generan más envíos. Más envíos permiten mayor eficiencia logística. Y una logística más eficiente, a su vez, habilita a nuevos negocios a competir a escala nacional.

El otro gran jugador: Mercado Libre

El desembarco de un nuevo megacentro de la compañía en Córdoba refuerza, para Toledo, el crecimiento de la economía digital en la provincia. “Mercado Libre es un gran aliado de negocio nuestro”, afirma.

La relación entre las grandes plataformas, los operadores logísticos y los pequeños negocios está generando una nueva infraestructura comercial en la que una pyme cordobesa puede vender en Buenos Aires, Mendoza, Salta o cualquier otra ciudad del país prácticamente con las mismas herramientas que una compañía de mayor escala.

La escala de Andreani permite dimensionar el desafío: la compañía procesa cerca de 60 millones de envíos anuales, con una estructura de unos 10.000 colaboradores y más de 450 desarrolladores de software.

En ese universo, la inteligencia artificial ya forma parte de la estrategia. La empresa trabaja sobre cuatro grandes frentes: capacitación de sus colaboradores, optimización de procesos como ruteos y picking, asistencia a los equipos de desarrollo y aplicación de soluciones de IA a través de Widú, su empresa de software logístico.

La lógica es que la tecnología no reemplace solamente tareas, sino que permita procesar mejor una operación que crece en volumen y complejidad.