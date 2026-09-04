Los camiones chinos Foton ya supera a las marcas tradicionales: "Ya no es más por precio"

Durante años, comprar un vehículo chino en Argentina implicaba responder una pregunta casi obligada: “¿Pero será bueno?”. Hoy, esa duda parece estar perdiendo fuerza. Y el cambio no ocurre solamente entre los particulares que buscan una SUV, sino también en un terreno mucho más exigente: el de las empresas que compran camiones para trabajar todos los días.

El dato que marca el cambio de época llega desde el segmento de comerciales pesados: en agosto, Foton fue la marca más patentada del segmento, superando a fabricantes tradicionales que llevan décadas construyendo su posición en el mercado argentino.

Para Edgardo Fernández Favaron, de Signature, el fenómeno tiene una explicación que va bastante más allá del precio. “Fundamentalmente es por un montón de cosas: la relación precio-calidad-prestación, tecnología y unidades ya convertidas”, explica. Y ahí aparece uno de los diferenciales que, según el empresario, está inclinando la decisión de compra de las compañías.

Según el informe mensual realizado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto de 2026 FOTON Auman, que alcanzó las 100 unidades, dejando atrás a modelos como el Mercedes-Benz Atego 1732 (96) e IVECO Strales (73). En el país, se vendieron en toda la Argentina 13.542 modelos comerciales (nicho donde ingresan camiones, buses y utilitarios), lo que marcó una merma en las ventas de un 21,6% respecto al mismo mes de 2025, con 17.275 unidades.

En el desglose de segmentos, los camiones y buses se mostraron en baja al igual que en julio, con patentamientos que alcanzaron las 1.549 unidades, un 25,6% por debajo de lo ocurrido en agosto del pasado año (2.082 unidades), mientras que entre los utilitarios (furgones y pick ups) se comercializaron 11.993 unidades, es decir, un 21,1% menos frente al mismo mes del año pasado (15.193 unidades).

Del concesionario directo al trabajo

Una de las apuestas fuertes de Foton está en ofrecer unidades que llegan prácticamente listas para entrar en operación. La gama incluye camiones volcadores, mixers, vehículos para construcción y camiones con equipos de frío de fábrica, entre otras configuraciones. Es decir, la empresa no necesariamente tiene que comprar un chasis para luego transformarlo: puede acceder directamente a una unidad preparada para la tarea que necesita realizar.

Signature: cómo los modelos chinos redefinen el mercado automotor en Argentina

“Ya vienen específicamente armados. El cliente tiene lo único que tiene que hacer: subirse, dar arranque e irse a trabajar”, resume Fernández Favaron. En un mercado donde cada día que un camión permanece parado representa costos, esa diferencia puede ser decisiva.

La ecuación para las empresas tampoco termina en cuánto cuesta comprar el vehículo. En transporte y logística, dos variables pesan especialmente: consumo y mantenimiento. “Pero no es por precio nomás. Es por calidad, por prestación, por bajo consumo”, señala el responsable de Signature.

Y ese parece ser uno de los puntos centrales del avance de las marcas chinas: la discusión dejó de ser cuánto cuesta comprar un camión y empezó a ser cuánto cuesta tenerlo trabajando.

Nueve años construyendo confianza

El otro gran desafío para las marcas chinas fue, históricamente, la confianza. ¿Qué pasa con los repuestos? ¿Hay servicio técnico? ¿Quién responde dentro de cinco años? ¿Qué ocurre con el valor de reventa?

En Signature aseguran que la respuesta se construye con permanencia. La concesionaria lleva nueve años trabajando en Córdoba con BAIC y Foton, y Fernández Favaron pone ese recorrido como uno de los principales activos frente a la proliferación de nuevas marcas que llegaron recientemente al país.

“Es muy importante el tiempo de permanencia al tomar una decisión. No es lo mismo una marca que hace nueve o diez años que está, que una marca que hace un año que está”, sostiene. La confianza, en este caso, no se construye con una publicidad sino con el camión trabajando.

Fernández Favaron cuenta que varias empresas comenzaron incorporando una primera unidad y, a partir de los resultados obtenidos en consumo, mantenimiento y respuesta, fueron ampliando sus flotas. “Primero un camión, después dos, tres, cuatro, cinco”, describe.

Ese crecimiento progresivo es, quizás, una de las mejores cartas de presentación para una marca que busca dejar de ser percibida como “la alternativa china” para convertirse directamente en una alternativa de compra.

El fenómeno también explotó en los autos

El avance de Foton en camiones tiene su correlato en los vehículos particulares. Según Fernández Favaron, durante 2025 el SUV BAIC BJ30 fue el más patentado de su categoría y recibió además el premio PIA otorgado por periodistas especializados.

La explicación vuelve a aparecer en una combinación que empieza a ser cada vez más habitual en el mercado argentino: equipamiento, tecnología, prestaciones y precio.

Entre las propuestas de la marca aparece también el BAIC EU5, un sedán 100% eléctrico que Signature comercializa con una autonomía declarada de hasta 400 kilómetros y un precio de referencia mencionado por la concesionaria de US$23.900. En el segmento de los SUV, el BJ30 híbrido aparece como otra de las apuestas fuertes de la compañía, con un precio informado de US$32.900 y un amplio paquete de seguridad y asistencia a la conducción.

Porque el verdadero boom de los autos chinos quizás no esté solamente en la cantidad de unidades que logran vender, sino en algo más profundo: obligaron al mercado a compararse. Y ahora la comparación también llegó a los camiones.

Entrevista realizada por Juan Bernaus y Julieta Fantini en Es por Acá