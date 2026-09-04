Super NET: Revista Ocio y Punto a Punto celebran 29 años junto a su comunidad

El próximo 10 de septiembre, las comunidades de Punto a Punto y Revista OCIO volverán a encontrarse en una de las citas más importantes del calendario empresarial y social de Córdoba. El escenario elegido será Cruz Espacio, que este año también celebra sus 20 años de trayectoria, para una nueva edición del Super NET, el evento organizado por ambos medios que reunirá a 600 personas.

La jornada tendrá además un motivo especial: Punto a Punto celebrarán sus 29 años como medio de referencia para el mundo de los negocios, la economía y las empresas de Córdoba. Así, el Super NET se plantea como un punto de encuentro para empresarios, ejecutivos, emprendedores, profesionales y referentes de distintos sectores, pero también como una celebración junto a la comunidad que el medio construyó durante casi tres décadas.

Una noche con networking y entretenimiento

La propuesta combinará distintos ingredientes en un mismo espacio. El networking tendrá un rol central, con la posibilidad de generar encuentros entre representantes del sector empresario y comercial de Córdoba, en un contexto más distendido que el habitual.

A esa dinámica se sumará una propuesta de entretenimiento que estará a cargo de No Va Más Show, con una ambientación inspirada en el mundo del casino con mesas de ruleta, póker y blackjack.

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La gastronomía será otro de los protagonistas de la noche. Cruz Espacio, que está celebrando sus 20 años, tendrá a su cargo el catering a través de Cartof, sumando una propuesta pensada especialmente para acompañar el encuentro.

Desde Revista Ocio se homenajearán a mujeres que tuvieron y tienen impacto en distintos sectores de nuestra sociedad. Tanto en empresas, solidaridad, educación como en entretenimiento. Entre ellas la primera directora mujer en más de 300 años del colegio Monserrat de Córdoba.

El respaldo de las empresas

El Super NET contará con el acompañamiento de empresas e instituciones de distintos sectores. Como main sponsors estarán Pilay 20 años, Grupo Bacar, Grupo Prolíder y Hospital Privado, compañías que se suman como protagonistas de esta edición. Como sponsor premium estará presente City Drive con su marca Dongfend y Familia Parra con ByD.

A su vez, el aniversario número 29 de Punto a Punto contará con el acompañamiento de Interpok, Fincas de Cruz del Eje, Familia Caruso, Piamontesa, Manfrey, Coca-Cola, Fernet Branca, Lo de Jacinto, Nuevo Munich y Abasto Virtual.

Con una convocatoria estimada en 600 personas, el Super NET se consolida como una instancia de encuentro para las comunidades que rodean a ambas publicaciones.

El 10 de septiembre, Córdoba tendrá así una nueva cita para encontrarse, brindar y celebrar. Una noche que tendrá dos aniversarios como telón de fondo: los 29 años de Punto a Punto y los 20 años de Cruz Espacio.