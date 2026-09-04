Sin acto y con un “gracias por el aguante”: así terminó una obra de $200 millones en Oncativo

La Municipalidad de Oncativo finalizó la rehabilitación integral de calle Castelli, una de las arterias históricas de la ciudad, luego de una inversión superior a los $200 millones. La intervención forma parte del Plan Integral de Bacheo y Recuperación Vial impulsado por la gestión del intendente Nicolás Filoni. El programa contempla obras estructurales en distintos sectores de la ciudad.​

La particularidad fue que la obra no tuvo un acto oficial de inauguración y su finalización fue comunicada a los vecinos mediante un cartel instalado en el lugar. “¡Obra finalizada, gracias por el aguante!”, señala el mensaje colocado sobre la calle Castelli. La intervención incluyó la reconstrucción completa de la calzada, la renovación de cordones cuneta, mejoras en iluminación y accesibilidad y distintas tareas de puesta en valor del entorno.

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Los trabajos abarcaron 3.054 metros cuadrados y contemplaron la demolición del pavimento y de los cordones existentes, la apertura de caja, el movimiento y compactación del suelo y la ejecución de una nueva base granular. Sobre esa estructura se construyó un nuevo pavimento rígido, mientras que también fueron rehabilitados 364 metros lineales de cordón cuneta.

El proyecto incorporó nuevas rampas de accesibilidad, señalética, pintura de cordones y distintos elementos destinados a mejorar el entorno urbano. El informe técnico contempla seis rampas homologadas y otras dos previstas en la esquina de Deán Funes. También se instalaron bolardos, nuevos árboles y macetas en altura. En materia de iluminación, se renovaron las luminarias del sector. Las nuevas unidades tienen una potencia de 200 watts, en reemplazo de las anteriores, que eran de 150 watts.

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Calle Castelli es considerada una de las arterias históricas de Oncativo por ser una de las primeras calles pavimentadas de la ciudad. Además, funciona como una vía de acceso a distintos lugares de trabajo, escuelas, clubes y comercios.