Asambleas de UTA: Passerini negó una deuda del municipio y apuntó a la interna sindical

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó las asambleas realizadas este viernes por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectaron durante tres horas el servicio de las líneas 22, 24 y 28 de TAMSAU. Las unidades comenzaron a regresar a punta de línea cerca de las 7 y el servicio se normalizó desde las 10. El jefe municipal vinculó la medida con la interna electoral del sindicato y negó que exista una deuda del municipio con los trabajadores.

Las declaraciones de Passerini se produjeron durante la presentación de Mi Docta, la nueva plataforma digital de la Municipalidad de Córdoba. Allí cuestionó la decisión de los choferes de realizar asambleas y aseguró que el conflicto no tiene relación con una deuda municipal.

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“Es un conflicto que no tiene sentido, hay una paritaria donde el encuadramiento es nacional, hubo un acuerdo que no ha sido homologado y en ninguna ciudad de Argentina está ocurriendo esto”, expresó el intendente.

Passerini también sostuvo que el reclamo se desarrolla en el marco de las elecciones internas de la UTA. “Lo que ocurre en Córdoba es que hay elecciones en la UTA. Es muy molesto y muy complicado que hagan esta asamblea. Espero y llamo a la reflexión para que no siga sucediendo”, afirmó.

El intendente rechazó que la protesta esté relacionada con un supuesto incumplimiento económico de la Municipalidad. “No hay ninguna deuda ni ningún atraso, esta paritaria es a nivel nacional. Ni siquiera diría que hay un conflicto. Nosotros no tenemos ninguna deuda ni reclamo. Vamos a tomar medidas y defender a los usuarios”, insistió Passerini.

Además, remarcó que el municipio mantiene las frecuencias del sistema pese a la eliminación de subsidios. “Nos han quitado todos los subsidios y no eliminamos frecuencias ni servicios a la noche”, señaló.

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Tres horas sin servicio

Las asambleas comenzaron durante las primeras horas de este viernes y afectaron específicamente a las líneas 22, 24 y 28 de TAMSAU, la empresa municipal de transporte urbano. Cerca de las 7, las unidades comenzaron a regresar a punta de línea en barrio Marqués de Sobremonte y dejaron de salir a prestar el servicio. La interrupción se extendió durante aproximadamente tres horas y los colectivos retomaron sus recorridos desde las 10.

El municipio cuestionó el impacto de la medida sobre los pasajeros y anticipó que adoptará medidas para evitar nuevas complicaciones en el servicio.