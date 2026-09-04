De la mano de Bancor, Llaryora anuncia créditos para "seducir" al campo

El gobernador Martín Llaryora anunció este viernes una nueva línea de créditos del Banco de Córdoba por $30.000 millones, ampliables a $40.000 millones, destinada a productores agropecuarios. El financiamiento tendrá tasa subsidiada y descuento de cheques y podrá utilizarse para infraestructura, insumos, ganadería y compra de maquinaria agrícola local.

El anuncio se realizó durante la visita del mandatario a la 92° Exposición Nacional, Ganadera, Comercial e Industrial y 40° Muestra Nacional e Internacional de Artesanías de Río Cuarto, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

“Estar aquí es comprometernos a apoyar la producción, apoyar el campo para generar trabajo, apoyar a la innovación también”, sostuvo Llaryora, quien además destacó a la muestra como “la más importante para nosotros del interior de la Argentina de estas características”.

La nueva herramienta crediticia busca acompañar al entramado productivo cordobés en un contexto de dificultades para acceder al financiamiento. Según explicó el gobernador, el objetivo es fortalecer la actividad y sostener el empleo. “Lo más importante es que los que están acá puedan vender, porque la venta genera empleo y cuida los puestos de trabajo”, señaló.

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Los créditos estarán destinados a financiar infraestructura, insumos, ganadería y maquinaria agrícola fabricada en Córdoba, además de operaciones de cabañeros y consignatarias. El subsidio provincial a la tasa de interés será de $3.500 millones.

Para poner en marcha la iniciativa, autoridades del Banco de Córdoba y del Gobierno provincial firmaron un convenio que establece, entre otros puntos, la vigencia del financiamiento hasta el 31 de diciembre próximo. Durante su visita, Llaryora también entregó a las autoridades de la Sociedad Rural de Río Cuarto un certificado correspondiente a un Aporte No Reintegrable de $10 millones para la organización del evento.

Consorcios y producción

El gobernador destacó el trabajo conjunto entre el Estado y los productores como una de las características del modelo productivo cordobés. En ese sentido, remarcó la articulación con la Mesa de Enlace y las sociedades rurales. “Todo lo relativo a esta política que tiene el agro en Córdoba no podría ser de este impacto si nosotros no tuviéramos un trabajo en conjunto con la Mesa de Enlace y las sociedades rurales”, afirmó.

Durante la jornada también se oficializó la primera fusión institucional entre un Consorcio Caminero, el N° 332 de Chucul, y un Consorcio de Conservación de Suelos, el N° 15 Al Bol-Chucul.

Llaryora sostuvo que la medida busca integrar la infraestructura productiva con el cuidado ambiental. “Empezar a entender que un Consorcio Caminero no lo puede ser si no entiende la importancia de la sustentabilidad ambiental, si no conserva los suelos”, explicó.

Según indicó, la fusión constituye la primera experiencia de este tipo en la provincia y será el punto de partida de una política que incluirá una nueva ley de Consorcios Camineros con eje en la sustentabilidad y la conservación de los suelos.

Educación y biotecnología

En el marco de la visita, Llaryora anunció además un aporte económico para incorporar un curso por año al Instituto Educativo de la Sociedad Rural de Río Cuarto. La institución cuenta actualmente con 141 alumnos distribuidos en cinco cursos y abrirá el sexto año en 2027 para completar el nivel secundario.

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El gobernador también anticipó que el establecimiento incorporará la especialidad de biotecnología y planteó el objetivo de posicionar a Río Cuarto como un polo del sector. “Me comprometo a acompañar como gobernador este punto definitivo que va a ser un hecho histórico: que Río Cuarto potencie la biotecnología y se convierta en un polo del sector en Argentina, junto a la Universidad y el Clúster de Biotecnología”, afirmó.

Empresas cordobesas

A través del programa CBA Vidriera Productiva, la Provincia acompaña en la exposición a ocho pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de implementos y maquinaria agrícola.

Participan Ecocaio, de Elena; MSH Casillas, de Matorrales; Charrúa Implementos Agrícolas SRL, de Río Tercero; Famaco Malón SRL, de Bell Ville; Sermec Metalúrgica SAS, de Las Varillas; Ecobox, de Río Cuarto; Gallará Premoldeados, de Córdoba Capital; y Vantech, de Río Cuarto.

La exposición reúne a unos 600 productores ganaderos, cabañeros, empresas de maquinaria agrícola, firmas comerciales, prestadores de servicios y consignatarias. También cuenta con espacios dedicados a la innovación productiva, exhibiciones ganaderas, gastronomía y propuestas recreativas y comerciales.