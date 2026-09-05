Pablo Caruso cuestionó en QR! los fallos del juez Yadarola

Pablo Caruso, conductor de QR!, el programa que se emite por +Perfil de lunes a viernes a las 21, criticó el modo de actuar del juez Pablo Yadarola, quien recientemente fue promovido por el Senado de la Nación como nuevo juez de la Cámara Federal porteña.

En su editorial, titulado "A propio riesgo" repasó las acciones de Yadarola, primero en su último día como integrante del Fuero Penal Económico y luego en su primera participación en un fallo como integrante de la Sala I de la Cámara Federal.

Caruso recordó cómo Yadarola llegó a su nuevo puesto en la introducción de su editorial. "Generó mucho revuelo la decisión respecto de los pliegos de los jueces en el Senado, Y el voto del peronismo que fue efectivamente la semana pasada. Pero esta semana lo que tuvimos fue el debate interno, los cruces, las críticas, de un sector muy importante de la militancia orgánica, de la militancia de a pie y de algunos sectores de la dirigencia sobre ¿por qué se hizo lo que se hizo? Porque se aprobaron pliegos de jueces, símbolo de lo que se ha denominado el lawfare, el mismo espacio político que se encargó de contarle a toda la ciudadanía de que se trataba el lawfare y que en el caso Lago Escondido y en el juez Yadarola tiene un emblema".

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En la comparación sobre qué hizo el magistrado en su despedida de su antiguo cargo, Caruso contó que "el último día de (Pablo) Yadarola como juez en lo Penal Económico tomó la decisión de archivar la causa que tenía como principal investigado a Leonardo Scatturice. ¿Qué causa? La causa de las valijas que habían ingresado vía Aeropuerto y que no fueron revisadas por Aduana. Mediante un llamado telefónico que alguien hizo, no se sabe quién".

Caso $LIBRA: la Cámara Federal confirmó la exclusión de los inversores querellantes y ratificó un fallo favorable al Gobierno

Después detalló el desempeño del juez en el flamante puesto de camarista: "¿Qué hizo ya el primer día como camarista? La Cámara Federal porteña que completó el Gobierno ya falló a favor de Milei y la causa $Libra. Es decir que el primer día de los nuevos jueces en la Cámara lo que ocurrió fue que en la disputa que había por el apartamiento de los querellantes de la causa Libra quedó confirmado. ¿Por qué esto es importante? Porque los querellantes, entre otros, son muchos y los que fueron damnificados. ¿Quién los quería apartar? (Mauricio) Novelli, uno de los lobbistas más importantes y al que se señala como muy cercano a Milei, parte del armado de la presunta estafa que implicó $Libra".

"¿Y qué quiere decir que los aparten? Que no pueden impulsar la causa, que no pueden ver lo que pasa en el expediente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque si en algo hubo claridad respecto de la causa $Libra, es por lo que hicieron los querellantes, porque hicieron pericias e investigaciones que ni la propia Justicia hizo y la Comisión investigadora de la causa $Libra", completó.

Para cerrar su exposición, Caruso citó las declaraciones que sobre la causa hiciera el presidente Javier Milei cuando intentó desligarse de las acusaciones: "Era muy importante apartarlos. Milei lo que dijo es 'a riesgo propio entraron. No fue una estafa. Esto es algo como entrar al casino, entraron a su propio riesgo'. Esto es lo que se está convalidando. ¿Quién lo convalida? La Cámara, ¿Qué Cámara? La que se conforma con los nuevos jueces después de la aprobación de los pliegos".