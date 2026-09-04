Causa $LIBRA: en RDI cuestionaron a la Cámara Federal por dejar afuera a los querellantes

La abogada Natalia Volosin cuestionó con dureza una decisión de la Cámara Federal porteña vinculada con la causa $LIBRA, luego de que se confirmara la exclusión de querellantes dispuesta previamente por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Durante su análisis, remarcó especialmente la rapidez con la que se produjo la resolución y sostuvo que el movimiento puede terminar afectando el avance del expediente.

“Es un nivel de descaro, de impunidad en la cara de la gente que a mí me asombra”, afirmó Volosin. Según explicó, inicialmente creyó que Pablo Yadarola había participado de la firma, aunque luego aclaró que la resolución fue suscripta por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

La exclusión de los querellantes en la causa $LIBRA

Volosin puso el foco en las consecuencias procesales de la decisión. Según su interpretación, los querellantes cumplen un rol central porque pueden impulsar medidas dentro de una investigación que, a su juicio, no está siendo suficientemente promovida por la fiscalía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La abogada sostuvo que la Cámara “confirma la decisión que ya había tomado Marcelo Martínez de Giorgi de eliminar a los querellantes de la causa Libra” y agregó que, en su visión, son “los únicos que la pueden hacer avanzar”.

También cuestionó al fiscal de la causa mediante una expresión especialmente crítica, aunque se trata de una valoración personal de Volosin sobre su desempeño y no de una conclusión judicial.

El foco sobre la nueva conformación de la Cámara

Otro de los elementos que llamó la atención de Volosin fue que la resolución llegara inmediatamente después de los cambios en la integración de la Cámara Federal. La abogada destacó que Bertuzzi acababa de asumir formalmente su nueva función.

“Asumieron ayer, juraron ayer, y hoy, sin Yadarola, le hicieron el favor”, sostuvo, vinculando temporalmente ambos hechos. Sin embargo, la propia Volosin aclaró después que Yadarola no firmó la resolución.

Su cuestionamiento apunta, por lo tanto, al funcionamiento general del tribunal y a la velocidad de la decisión, más que a una participación formal de Yadarola en esa resolución concreta.

El antecedente de la causa por las valijas

Volosin relacionó el episodio con otra decisión reciente de Yadarola: el archivo de la investigación vinculada con las denominadas “valijas de Scatturice”, asunto que ya había cuestionado públicamente.

Según relató, en esa causa existía el testimonio de un agente de seguridad aeroportuaria que aseguró haber visto a Belén Arrieta entregar un teléfono a una agente aduanera antes de atravesar los controles. También mencionó registros de llamadas entre funcionarios del área.

A partir de esos elementos, Volosin volvió a calificar la resolución de archivo como “impresentable” y sostuvo que, a su entender, quedaron medidas relevantes sin profundizar.

La interpretación política sobre Malvinas

La abogada también introdujo una lectura política al vincular el reciente movimiento de la agenda oficial sobre Malvinas con las decisiones judiciales conocidas en estas horas. Volosin sugirió que el tema podría haber funcionado como una maniobra de distracción, aunque se trata de una interpretación propia y no de un hecho acreditado.

“Yo no voy a salir corriendo detrás del humo”, afirmó, y sostuvo que prefería concentrarse en lo ocurrido en Comodoro Py.

Por ahora, el futuro de la discusión procesal en $LIBRA dependerá de las instancias superiores. La propia Volosin dejó abierta esa posibilidad al señalar que Casación todavía podría intervenir, mientras mantiene sus cuestionamientos sobre la forma en que avanzan algunos de los expedientes políticamente más sensibles.