La Libertad Avanza le cierra la puerta a la encuesta de De Loredo

El debate por conducir el espacio opositor en Córdoba con vistas a 2027, sumó nuevos capítulos en los últimos días. Es sabido que en esa pugna hay tres nombres principales: Gabriel Bornoroni por La Libertad Avanza; Luis Juez por el Frente Cívico –aliado a LLA–, y Rodrigo de Loredo representando al radicalismo.

En recientes declaraciones periodísticas en Modo Fontevecchia, De Loredo dejó fuertes definiciones: por un lado enumeró duras críticas hacia el oficialismo provincial. A la gestión Llaryora le reconoció haber establecido vínculos con el Gobierno nacional que se tradujo en envío de fondos, pero alertó que esto los obligará a “estar atentos”. También destacó que, con miras a una posible alianza, la UCR Córdoba “encabeza encuestas” y tiene poder territorial y equipos armados.

Finalmente, y tal vez aquí el punto más interesante, planteó la necesidad urgente de acordar una candidatura única entre la UCR, el Frente Cívico de Luis Juez y La Libertad Avanza (LLA). Ante la falta de consenso para organizar una elección primaria, el dirigente propuso definir la nómina mediante un sistema de encuestas administrado por consultoras independientes. “Le ofrezco a La Libertad Avanza y a Luis Juez, dos personas con las que tengo diferencias y coincidencias muy importantes y les tengo afecto y respeto, un mecanismo de encuestas. Bueno, si no va la primaria, contratemos a las consultoras más serias y veamos quién está en mejores condiciones de competitividad. No he recibido respuesta aún”, indicó el dirigente en el programa de Perfil.

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La respuesta.

Frente a este planteo, que vale decirlo no es el primero de este tipo, la respuesta desde las filas libertarias fue nuevamente un contundente rechazo. El referente de Javier Milei en la provincia y jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, descarta de plano someterse a un arbitraje por sondeos. En el entorno libertario sostienen que el pedido de De Loredo responde a una estrategia de repliegue ante la pérdida de iniciativa y consideran que “si alguien se siente candidato a gobernador, no anda pidiendo encuestas a los demás”.

La postura en LLA es tajante: en Córdoba, la marca del Presidente “se vota con las dos manos” y el sello propio cotiza por encima de cualquier estructura tradicional.

Además, desde los cuarteles libertarios cordobeses aseguran que en las últimas reuniones realizadas en Buenos Aires obtuvieron avales fuertes y estiman que para apuntalar esa construcción habrá un importante respaldo nacional. En LLA ya anticipan una fuerte presencia del Ejecutivo: proyectan que el propio Javier Milei visitará Córdoba tres veces durante la campaña, acompañado por —al menos— cinco de sus ministros en sucesivos arribos.

Apuesta al campo

Lejos de la rosca en la capital, Bornoroni concentrará su estrategia electoral en el interior profundo de la provincia, con un fuerte despliegue territorial enfocado en el sector agropecuario. Durante el fin de semana, la agenda del oficialismo nacional prevé un recorrido intensivo por el departamento Río Cuarto —incluyendo Alpa Corral, Berrotarán y Chaján— además de presencias de peso en las exposiciones rurales de Río Cuarto y Jesús María. El itinerario sumó también una parada en el tradicional Bar Imperio de la capital del sur, donde mantuvo una charla abierta con vecinos y militantes.

En Río Cuarto, Bornoroni estuvo escoltado por el diputado Gonzalo Roca, y por las diputadas nacionales Laura Soldano, Belén Avico y Laura Rodríguez Machado.

En tanto que para la visita a la poderosa Sociedad Rural de Jesús María, se espera que recorra la muestra junto al intendente de la ciudad, Federico Zárate, de reciente salto a La Libertad Avanza.

La meta del espacio es afianzar vínculos con intendentes, dirigentes locales y referentes del campo, un electorado históricamente clave en el mapa cordobés.

En paralelo, la actividad legislativa nacional sumará tensión en el Congreso con sesiones abocadas a financiamiento y discapacidad, dos temas sensibles que suelen generar polémica política.