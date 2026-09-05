Con la “malvinización”, el Gobierno cree que aplacó la interna y recuperó la agenda

El gobierno nacional de Javier Milei intentó dar vuelta la página y retomar la iniciativa política a través de una cadena nacional, en la que el Presidente de la Nación anunció decretos y envíos al Congreso de proyectos de ley para endurecer las penas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas de manera unilateral, junto con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional al estilo del National Security Council (NSC) norteamericano.

“Optimismo renovado”; la “malvinización” abroqueló al

oficialismo

De esa manera, el Gobierno logró (al menos de forma momentánea) recuperar la iniciativa en la agenda pública, retomar la centralidad política, generar un golpe de efecto incomodando a la oposición y hasta poner en stand by las tensiones internas protagonizadas por Karina Milei y el asesor, Santiago Caputo.

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Tras la cadena nacional que comenzó a las 21 de este jueves y que duró alrededor de 15 minutos, había “optimismo renovado” en la Casa de Gobierno luego de largas semanas en las que el estilo del Presidente y los magros resultados de la economía generasen, un fuerte desgaste de la valoración de la gestión y en la imagen personal presidencial en todos los sondeos de opinión pública que consume el oficialismo.

La cadena nacional promedió los 30 puntos de rating.

Incluso en el ala karinista hubo reconocimiento a la labor que desarrolló el asesor Caputo, quien logró “ordenar el discurso” y de esa manera pasar a la ofensiva en la arena pública, con una retórica mucho más dura en la teoría de lo que en la práctica las sanciones podrán concretar.

El discurso leído por el jefe de Estado también fue bien recibido por los bloques legislativos que escucharon con “entusiasmo” la tarea de discutir en el ámbito del Congreso, el endurecimiento de las penas sobre todo pensando en el proyecto mencionado por Milei, Sea Lion, que integran las empresas Rockhopper (británica) y Navitas Petroleum (israelí) que este viernes vieron sus acciones desplomarse.

Según dejaron trascender desde el oficialismo, la información que aportó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) fue clave para determinar la confirmación y la inminencia de la fecha para el comienzo de la perforación lo que implicaría un objetivo retroceso en reclamo de soberanía.

En tanto también hubo ruidos internos dentro del oficialismo generados por la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, quien en una entrevista radial este viernes habló de “invasión” al referirse a la recuperación de las islas ejercida por la última dictadura conducida por en aquel entonces por Leopoldo Galtieri. Una frase que la consustancia con la posición británica.

Si bien en las propias filas del oficialismo hubo voces que no dejaron pasar el traspié comunicacional, también vale decir que la mayoría prefirió enfocarse en el impacto positivo producido por los anuncios de Milei que tienen un mayor componente “emocional” que de realización “práctica y material” como en las propias filas del oficialismo reconocen.

También circuló dentro de las filas libertarias la idea de haber incomodado a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, obturándole parte de su discurso y un tema de su propia agenda. Probablemente no haya estado en el cálculo inicial, pero fue parte del saldo de la cadena nacional.

Los dichos de Trump fueron claves para los anuncios

de Javier Milei

La grabación de la cadena nacional que se realizó en el Salón Blanco, también dejó algunos datos de color. El ministro de Defensa, Carlos Presti, se llevó el discurso presidencial autografiado por el Presidente con la leyenda “viva la libertad carajo”, lo que quedó retratado en las redes. ¿Seguirá Presti pensando que el hundimiento del Crucero General Belgrano no constituyó un crimen de guerra tal como expresó en abril?

El ideólogo de la cadena nacional y principal artífice de las palabras del mandatario fue el asesor Caputo, quien siempre asediado en la interna por la Secretaria General logró recuperar terreno y extender su influencia.

El “mago del kremlin” comprendió rápidamente que la bandera que exhibieron los jugadores de la selección de fútbol en el mundial tras ganarle a Inglaterra con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, activó un sentimiento latente en la sociedad argentina. “La sagrada causa”, como la denominó él mismo en sus redes.

Hubo otro elemento central. El “timing” y el sentido de la oportunidad. Milei realizó sus anuncios justo cuando Donald Trump sostuvo públicamente estar dispuesto a revisar la posición de EE.UU. respecto del reclamo de soberanía en Malvinas, lo que fue leído por muchos analistas más como un elemento de presión para con Inglaterra en el marco de los conflictos bélicos en Irán, que a un genuino replanteo de la histórica neutralidad norteamericana.

Cadena por malvinas. Milei y el gabinete protagonizaron el mensaje; el Presidente junto a la funcionaria de EE.UU.; Presti y el disurso autografiado. Cadena por malvinas. Milei y el gabinete protagonizaron el mensaje; el Presidente junto a la funcionaria de EE.UU.; abajo Presti y el disurso autografiado.

Con independencia de las repercusiones internas de la cadena, Milei y su gestión hilvanaron este jueves algunos logros en el plano diplomático, que también condimentaron el anuncio.

En su visita a Chile, el Presidente mantuvo una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, luego de exponer en el Foro de Madrid. Un sugestivo encuentro en medio de las declaraciones de Trump respecto de Malvinas.

También se trajo del otro lado de la cordillera la ratificación del apoyo del presidente chileno, José Antonio Kast respecto del reclamo de soberanía lo que valió una comunicación de ambas cancillerías.

Se trata en la práctica más de una gestualidad que de un apoyo fáctico, dado que el país trasandino abrirá una ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago argentino.

Más allá de la satisfacción por la cadena, Milei relanzó a su Gobierno y su carrera presidencial apropiándose de un tema que hasta hace días le era ajeno.

Además, el anuncio de la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia que deja dudas por las dificultades presupuestarias del proyecto.

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Hasta Toto Caputo se sumó al reclamo por soberanía

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se refirió a la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y sostuvo que “nadie puede estar en contra” de una causa que “une a todos los argentinos”.

Ante los comentarios acerca del timing del anuncio del Gobierno, el funcionario afirmó que “el momento es el adecuado” y resaltó la figura del jefe de Estado.

Caputo, quien es reticente a meterse en otro temas que no sean los de la economía, dio un fuerte respaldo a las palabras del jefe de Estado.

“No es lo mismo hacer un reclamo cuando no sos nadie que cuando sos una persona muy tenida en cuenta”, dijo en la 47° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú, provincia de Misiones.

El ministro económico relacionó la importancia de Argentina en el evento del G20 en Estados Unidos, donde contó que el país es un “ejemplo” para el resto de las naciones.

“Vamos a seguir peleando porque es el interés de todos los argentinos”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.